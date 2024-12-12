Adana’da uyuşturucu ticareti suçundan 19 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan koltuk değnekli firari, yakalanarak cezaevine gönderildi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Seyhan Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, geçtiğimiz gün Barbaros Mahallesi Eminağa Caddesi üzerinde hareketlerinden şüphelendikleri koltuk değnekli A.G. isimli şahsı durdurdu. Ekipler, yaptığı sorguda A.G.’nin uyuşturucu ticareti yapmak ve sağlamak suçundan 19 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığını tespit etti. Yapılan üst aramasında 17,42 gram uyuşturucu ve 0.59 gram esrar ele geçirilen A.G., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.