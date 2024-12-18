Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye’de 16’ncı Adli Tıp Grup Başkanlığı’nın Kayseri’ye kurulduğunu duyurarak, kentin bölgede önemli bir adli sağlık merkezi haline geleceğini belirtti.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye'de 16’ncısı kurulan Adli Tıp Grup Başkanlığı'nın Kayseri'de açıldığını duyurdu. Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin adli tıp alanında önemli bir merkez haline geldiğini belirterek, "Bu gelişme, şehrimize büyük bir değer sağlayacak. Adli vakaların daha hızlı ve etkili bir şekilde çözülmesi için önemli bir adım atılmıştır" dedi.

Başkan Büyükkılıç, emeği geçenlere teşekkür ederek, şunları söyledi: “Bu önemli adımın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Yeni kurulan Adli Tıp Grup Başkanlığı, sadece Kayseri'ye değil, çevre illere de hizmet verecek. Bu merkez sayesinde, otopsi sonrası alınan örneklerin laboratuvar çalışmalarının şehir dışına çıkmadan yerinde yapılması sağlanacak ve bu da işlemlerin daha hızlı tamamlanmasını mümkün kılacak.”