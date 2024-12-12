Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kronik ağrılar nedeniyle 15 yıldır zorlu bir yaşam süren 50 yaşındaki Nevzat Gün, kentte ilk kez uygulanan “Ağrı Pili” yöntemi sayesinde sağlığına kavuştu.

Kronik ağrılar nedeniyle yaşam kalitesi düşen ve günlük aktivitelerini bile yapamayacak hale gelen 7 çocuk babası Nevzat Gün, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. Burada Algoloji Uzmanı Dr. Mevlüt Gökhan Sucu’nun koordinasyonunda yapılan müdahalede, hastaya "spinal kord stimülatörü" (ağrı pili) yerleştirildi. Gün, 15 yıldır geçmeyen ve son 5 yıldır dayanılmaz bir hal alan kronik ağrılarından kurtulmanın mutluluğunu yaşıyor.

“Pilleri 25 yıla kadar kullanılabiliyor”

Konuya ilişkin konuşan Algoloji Uzmanı Dr. Mevlüt Gökhan Sucu, hastanın bacaklarında ağrı, uyuşma ve karıncalanma şikayetleriyle geldiğini belirtti. Hastada ilk olarak ilaç tedavisi ve girişimsel işlemleri uyguladıklarını ancak hasta fayda görmeyince ileri bir yöntem olan ağrı pilini denediklerini ifade eden Dr. Sucu, “Ağrı pili, omurilik bölgesine yerleştirilen elektrotlarla düşük elektrik dalgaları yayıyor ve ağrının hissedilmesini engelliyor. Şu an geçici ağrı pili uygulandı. Eğer bu süreç başarılı olursa, 10 gün sonra kalıcı pil takılacak. Kalıcı ağrı pilleri 25 yıla kadar kullanılabiliyor ve kendiliğinden şarj edilebiliyor. Hastanın kontrolü için bir kumandası bulunuyor, böylece ağrısına göre programları değiştirebiliyor” dedi.

"Ağrılarım son 5 yıldır artık dayanılmaz bir hale gelmişti"

Tedaviden sonra mutluluğunu dile getiren Nevzat Gün, yıllardır çektiği ağrılar nedeniyle yaşamının büyük ölçüde kısıtlandığını dile getirerek, “Yaklaşık 15 yıldır şiddetli ağrılarım vardı, ancak son 5 yıldır artık dayanılmaz bir hale gelmişti. Bir gün ağrısız uyandığımda o günü kutlayacak kadar mutluydum. Çocuklarım bile benim bu halime çok üzülüyordu. 7 çocuğum birden bana masaj yapmaya çalışırdı. Onların desteği beni ayakta tuttu ama umudum kalmamıştı. Bu tedavi sayesinde tekrar hayata bağlandım. Beni sağlığıma kavuşturan doktorlarıma teşekkür ederim” diye konuştu.