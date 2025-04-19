İstanbul Boğazı’nda gece saatlerinde başlayan sis, sabah saatlerinde de etkisini sürdürüyor. Sis bulutları arasından süzülen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve üzerindeki araçlar, eşsiz bir manzara oluşturdu.

İstanbul’da gece saatlerinde başlayan sis, sabah saatlerinde özellikle Boğaz ve çevresinde etkili oldu. Havadan çekilen görüntülerde, İstanbul Boğazı’nda sis bulutları arasından süzülen köprü ve üzerindeki araçlar, eşsiz bir manzara oluşturdu. Sis şehre farklı bir atmosfer katarken, İstanbul’un simgelerinden olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün ayakları zaman zaman sis içinde kayboldu.