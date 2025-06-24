Isparta Belediyesi tarafından 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda yeniden düzenleme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Çalışmalarda meydanın taban döşemeleri yenileniyor.

Isparta Belediyesi, yıllar önce yapılan ve deformeye uğrayan meydan, kaldırım ve orta refüjlerin taban döşemeleri yenileniyor, çevre düzenlemeleri yapılıyor. Bu kapsamda birçok etkinliğe ev sahipliği yapan ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı da yenileniyor.

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 2 bin 500 metrekarelik meydanda başlatılan çalışmalarda taban döşemeleri yenileniyor. Ekipler ilk olarak meydanın deforme olan taban döşemelerini kaldırdı. 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’na daha dayanıklı 6 santimetre kalınlığında doğal taş andezit taşı döşeniyor. Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından Atatürk Anıtı ve Atatürk Parkı’nın bulunduğu bölgede de çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirilecek.