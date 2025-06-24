Patnos Belediyesinin ilçe merkezinin kuş bakışı izlenebildiği seyir tepesi projesi tüm hızıyla devam ediyor.

Patnos Belediye Başkanı Abdülhalik Taşkın tamamlanan alt yapı yatırımlarının ardından seçim beyannamesinde sözünü verdiği ilçenin adeta yaşam alanı olabilecek seyir tepesi projesinde çalışmalar devam ediyor.

Patnos Belediye Başkanı Abdülhalik Taşkın, Seyir Tepesi projesinde, vatandaşların rahatça nefes alarak dinlenebileceği bir ortam oluşturmayı hedeflenirken proje ile sosyal alanlarıyla Patnos ve çevre ilçelerinin buluşma noktası olacağı ifade ediliyor.

Seyir tepesi projesi ile ilgili daha önce açıklamalarda bulunan Patnos Belediye Başkanı Abdülhalik Taşkın "Seyir Tepesi Patnos’un en büyük eksiklerinden biriydi. Yapımına başladığımız bu projenin sonuca ulaştığında Patnoslu vatandaşlarımızın haricinde çevre ilçe ve illerden de insanlar buraya gelecek ve huzur dolu gün geçirecekler. Seyir Tepesi projesinin içinde sosyal donatı alanları, Kafeterya, Mescit, Açık otopark, Lavabo, Piknik alanları, Çocuk oyun alanları, Havuz, Şelale, şeklinde dizayn edilecek ’’, şeklinde açıklamalarda bulunan başkan Taşkın ‘’Burası çok konuşulacak, çünkü çok güzel olacak. Eşsiz doğada ve tertemiz havada sevdiklerinizle birlikte keyifli zamanlar geçireceğiniz muhteşem bir alan hazırlıyoruz. Çok yakında hizmetinizde, şimdiden şehrimize hayırlı olsun’’ diye konuştu.