Samsun’un Çarşamba ilçesinde kahverengi kokarca zararlısına karşı başlatılan kışlak mücadele çalışmaları kapsamında, 144 mahallede 31 bin 566 hane ilaçlandı.

Çarşamba ilçesinde, kahverengi Kokarca zararlısına karşı başlatılan mücadele kapsamında 144 mahallede ilaçlama yapıldı. Çarşamba Kaymakamlığı öncülüğünde yürütülen çalışmalar, Çarşamba Belediyesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ziraat Odası ve Muhtarlar Derneği iş birliği ile gerçekleştirildi. 10 kişilik ekiplerle yürütülen çalışmalar sonucunda toplam 31 bin 566 hane ilaçlandı.

İlçe genelindeki 143 mahallenin 130’unda ilaçlama faaliyetleri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonu ile Çarşamba Ziraat Odası tarafından gerçekleştirilirken, ilçe merkezinde yer alan 13 mahallede ise ilaçlamalar Çarşamba Belediyesi tarafından yapıldı.

İlaçlama faaliyetlerinde kullanılan ilaçlar, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından temin edilirken, mazot, benzin ve işçilik giderleri Ziraat Odası Başkanlığı tarafından karşılandı. Çalışmaların koordinasyonu ise İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından sağlandı.

Çarşamba Kaymakamlığı öncülüğünde, Çarşamba Belediyesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ziraat Odası ve Muhtarlar Derneği iş birliğinde yapılan ilaçlamalar ile zararlı popülâsyonunun kontrol altına alınmasını amaçlanıyor.