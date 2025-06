SAMEK’lerde yılsonu heyecanı Ofis Sanat Merkez’inde (OSM) düzenlenen sergiyle yaşandı ve eğitimler görkemli bir final yaptı. 122 farklı branşta 5 bin 561 kursiyerin yaşadığı sevince OSM’de Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da ortak oldu. Alemdar, "SAMEK’lerimizin sayısını artırıyoruz. İnsanı merkeze alan hizmet anlayışı, yapılabilecek en değerli çalışmadır" ifadelerini kullandı.

Bu yıl 122 farklı branşta toplam 5 bin 561 kursiyere hizmet veren Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (SAMEK) düzenlenen yılsonu sergisiyle sona erdi. Kursiyerler tarafından üretilen el emeği, göz nuru birbirinden kıymetli 2 bin 600’den fazla eser Ofis Sanat Merkezi’nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu ve SAMEK eğitimleri, bu keyifli organizasyonla görkemli bir final yaptı.

Sakarya’nın kardeşliğin, dostluğun ve samimiyetin şehri olduğunu dile getiren Başkan Yusuf Alemdar, yürüttükleri her türlü çalışmada ‘insanı merkeze alan’ bir anlayış ortaya koymaya gayret ettiklerini belirterek, "Attığımız her adımda merkezimiz insan oldu, böyle de olacak. Sakarya yaylalarıyla, gölüyle, tarihiyle, kültürüyle ve insanıyla Türkiye’nin en özel şehirlerinden biridir. Bizler bu cennet topraklarda insanımıza en iyi hizmeti getirmenin gayretini taşıyoruz. Ulaşımdan eğitime, altyapıdan kültür ve sanata kadar her ilçemizde, her bir vatandaşımıza dokunmaya çalışıyoruz. Attığımız her adımda insanı merkeze alıyoruz. Bugün de bu anlayışın bir parçası olarak, en güzel sanat örneklerinin sergilendiği bu özel etkinlikte bir aradayız" diye konuştu.

"SAMEK’lerin sayısını artırıyoruz"

Dostluk, komşuluk bağlarının bu kültürü oluşturan en önemli faktör olduğunu belirten ve bu yüzden SAMEK’lerin sayısını artırmaya yönelik adımlar attıklarını kaydeden Başkan Alemdar, "Her biriniz SAMEK’lere katıldınız. Birbirinizi tanımadan başladığınız bu eğitimlerde hem yeni bilgiler öğrendiniz hem de dostluk ve komşuluk bağları kurdunuz. İşte bu, toplumumuzun omurgasını oluşturan en önemli kültürel değerdir. Bizlerde her geçen yıl SAMEK’lerimizin sayısını artırıyoruz. Tüm ilçelerimizde daha fazla kişiye ulaşmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çünkü biliyoruz ki, insanı merkeze alan hizmet anlayışı, yapılabilecek en değerli çalışmadır. Bu anlayışı daima aklımızda tutuyor, tüm projelerimizde hayata geçiriyoruz" şeklinde konuştu.

"Vatandaş odaklı hizmet"

Sakarya Valisi Rahmi Doğan ise, "Belediyeler; yol, park, tesis gibi birçok fiziki hizmeti hayata geçiriyor. Ancak insanımıza doğrudan dokunan bu tür sosyal ve kültürel hizmetlerin önemi çok daha büyüktür. SAMEK’lerin açılmasında emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere tüm katkı sağlayanlara gönülden teşekkür ediyorum. Sosyal devlet anlayışını yalnızca bu kurslarla değil; yapılan yollarla, sağlık alanında atılan adımlarla ve vatandaş odaklı diğer hizmetlerle de görmek mümkündür. Kurslara katılan tüm kursiyerleri yürekten tebrik ediyorum. Emeğinize, gayretinize sağlık" ifadelerini kullandı.

"Kültürün, sanatın güzelleştirdiği şehir"

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin, "Bugün burada sadece bir sergi açılışı yapmıyoruz. Aynı zamanda el emeğinin, göz nurunun; sabrın, azmin ve üretmenin de bayramını kutluyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak, bizler kültürün, sanatın, üretmenin ve paylaşmanın şehrimizi güzelleştirdiğine inanıyoruz. SAMEK ile bu inancın en somut örneklerinden biriyiz" dedi.

"Sosyal devleti burada gördüm"

Programın açılış konuşmasını SAMEK Kursiyeri Şermil Vaizoğlu ise, "Ömrümün yarım asrını, kendisini ‘sosyal devlet’ olarak tanımlayan bir ülkede, yurt dışında geçirdim. Ancak gerçek sosyal devletin ne demek olduğunu, Sakarya’ya geldiğimde gördüm. Burada kurulan arkadaşlıklar, dostluklar samimi ve sahici. Yurt dışında hep çalıştım; ama ülkeme döndüğümde ilk kez gerçekten nefes aldığımı hissettim. Sakarya’da, SAMEK’lerde kendimi yeniden keşfettim. SAMEK’ler gerçekten çok kıymetli. Bu güzel hizmetin hayata geçmesinde emeği olan herkese gönülden teşekkür ederim" diye konuştu.

Yoğun katılım

Yılsonu sergisine Vali Rahmi Doğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Duygu Çetin, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Uçak, Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, BELPAŞ Genel Müdürü Ertuğrul Özcan, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin, eğitmenler, kursiyerler, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.