Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İlahiyat Fakültesi 2024-2025 akademik yılı mezuniyet töreni gerçekleşti. İlahiyat Fakültesinden mezun olan Sümeyye Bulut eğitim sürecinde hem hafız olmayı başardı hem de fakülteyi birinci olarak bitirdi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İlahiyat Fakültesi 2024-2025 akademik yılı mezuniyet töreni ile 216 mezununu uğurladı. OMÜ Yaşam Merkezi’nde gerçekleşen 39. dönem mezuniyet töreni; saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı, daha sonra Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Mezuniyet töreninde, mezun olan öğrencilere başarı belgeleri verildi. Fakülteden mezun olan Sümeyye Bulut, başarısıyla dikkat çekti. Bulut hem fakülteden birinci olarak mezun oldu hem de hafızlığı bitirdi.

"Mazlum coğrafyalar için bir şeyler yapmak istiyorum"

Mezun olan Sümeyye Bulut, "Birinci olmak bence önemli değil. Önemli olan bu birinciliği ya da öğrendiğimiz bu ilmi hayata aktarabilmek olduğunu düşünüyorum. Hafızlık sürecine gelince insan gerçekten isteyince yapabiliyor. Okul ya da dersler buna engel olmuyor. Bu şekilde ikisini de güzel bir şekilde tamamladığımı düşünüyorum. Benim dışında 2 arkadaşım daha var. Onlar da hafız oldu. Çok ders çalışmaktan ziyade verimli ders çalışabilmek önemlidir. Derslerde hocalarımızı dinleyince, onları tecrübelerinden faydalanınca zaten sınavlarda bu başarıyı gösterebiliyoruz. Biliyorsunuz ki yanı başımızda Gazze, Doğu Türkistan ve mazlum coğrafyalar zulüm görüyor. Ben bunlar için bir şeyler yapmak istiyorum" dedi.

Mezuniyet töreninde İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Faruk Sancar, ilahiyat fakültesinin geçmişi aktarmakla yetinmemesi, çağın meselelerine cevap arayacak şekilde kendini yenilemesi ve sorgulayıcı ve bütüncül bir yaklaşımla geleceğe yönelmesi gerektiğini vurgulayarak mezun öğrencilerin bu sorumluluğun farkında olduğunu ifade etti.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Kesten ise konuşmasında ilahiyat fakültesi öğrencilerini pedagojik formasyon derslerinden tanıdığını ve nasıl bir vizyon ve misyon taşıdıklarına yakından şahit olduğunu dile getirerek yeni mezunlara bundan sonraki akademik ve sosyal hayatlarında başarı ve mutluluklar diledi.

Mezun öğrencilere belgelerini İlahiyat Fakültesi bölüm başkanları ve akademisyenler teslim etti. Hocalarının elinden başarı belgelerini alan mezunlar son olarak kep atarak mezuniyetlerini kutladı.

Mezuniyet törenine ayrıca, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Hikmet Atan, OMÜ İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Bekir Özüdoğru ve Dr. Öğretim Üyesi Elif Sobi, akademisyenler, mezun öğrenci ve mezun öğrencilerin aileleri katıldı.