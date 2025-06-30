Jandarma, 12 ilde düzenlediği operasyonlarla 230 şüpheliyi yakaladı; 93’ü tutuklandı, 9 gayrimenkul, 27 araç ve 2 milyon TL’lik banka hesabına el konuldu.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 ilde 12 ayrı dolandırıcı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda, 3 milyar 150 milyon TL işlem hacmine sahip 230 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde, Cumhuriyet Başsavcılıkları iş birliğiyle gerçekleştirilen operasyonlar Hatay, Gaziantep, Konya, Muğla, Tokat, Aydın, Tekirdağ, Amasya, Giresun, Şanlıurfa, Ordu ve Çorum’da düzenlendi.

Operasyonlarda 93 şüpheli tutuklanırken, 100’ü hakkında adli kontrol kararı verildi, diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Şüphelilerin, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, nitelikli yağma, yasa dışı bahis, kamu kurumlarını zarara uğratma, rüşvet, tehdit, şantaj ve suçtan kaynaklanan mal varlığı aklama gibi suçlardan soruşturulduğu belirtildi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1939547796605940101

MASAK VERİLERİ SONUCU EL KONULAN VARLIKLAR

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerine dayanılarak yapılan incelemelerde, şüphelilere ait 9 gayrimenkul, 27 araç, 1 dükkan, 2 arsa ve 2 milyon TL değerinde banka hesabına el konuldu. Operasyonlarda ayrıca ruhsatsız tabancalar, uyuşturucu maddeler, nakit para, çek/senet, banka/kredi kartları, bilgisayar, telefon ve dijital materyaller ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, vatandaşlarım dolandıran suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelenin aralıksız devam edeceğini belirtti.