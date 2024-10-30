Amasya Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen “11. Ulusal Botanik Kongresi” botanik bilimi alanında çalışan bilim insanlarını bir araya getirdi.

Kongrenin açılışına, Amasya Vali Yardımcısı Dr. Atıf Çiçekçi, Amasya Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Kurt ve Prof. Dr. Hakan Yalçın, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, Amasya Belediye Başkan Yardımcısı Bekdemir İşbilir ile çok sayıda bilim insanı katıldı.

Kongre Başkanı ve Amasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Neslihan Karavin, botanik bilimi alanında çalışan araştırmacıları bir araya getirmeyi ve iş birliği yapmalarına katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti. Botanik biliminin ekosistemlerin sürdürülebilirliği, biyoçeşitlilik, gıda, ilaç ve kozmetik gibi pek çok alanda taşıdığı öneme vurgu yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Yalçın da, botanik çeşitliliği açısından Türkiye’de özel bir yere sahip olan Amasya’da yaklaşık bin 991 botanik çeşidi bulunurken bunların yüzde 14.11’inin endemik olduğuna işaret etti.

Amasya Üniversitesi’nin ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel etkinliklere başarıyla ev sahipliği yaptığına değinen Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı ise, katkıda bulunan Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi’ye, akademisyenler ile emeği geçenlere teşekkür etti.

Kongrenin onur konuğu olan Prof. Dr. Mahmut Kılınç’a botanik bilimine yaptığı katkıları için plaket verildi. Kongre dolayısıyla şehre gelen bilim insanları için Boraboy Gölü Tabiat Parkı’na gezi düzenlendi.