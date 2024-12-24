Türkiye Erkekler 2. Voleybol Ligi ekiplerinden Denizlispor Cavidil Erkek Voleybol Takımı, lider Göcek Spor’un ardından 1 haftada 3 galibiyet daha alarak play-off’u garantiledi. 1. Lig hedefine bir adım daha yaklaşan Denizlispor Cavidil, hafta sonu ağırlayacağı 07 Gazi Spor maçı öncesinde taraftarlarını tribünlere davet etti.

Ligin 10. Haftasında sahasında lider Göcek Spor’u 3-2 mağlup eden Denizlispor Cavidil, bu zorlu maçın ardından 1 hafta içerisinde birisi hafta içi olmak üzere 3 lig maçına çıktı. İzmir deplasmanında Kemalpaşa 1881 Spor’u 3-1 mağlup eden Denizli temsilcisi, sahasında ağırladığı Cingöz H. Uşak Gençlik Merkezi ile 13. Haftada Muğla deplasmanın konuk olduğu Köyceğiz Göl ve Gençlik’i 3-0’lık net skorlarla mağlup etti. Ligin ilk maçında deplasmanda lider Göcek Spor’a 3-1 yenildikten sonra yakaladığı galibiyet serisini 11 maça çıkartan Denizlispor Cavidil, ligin bitimine 4 maç daha olmasına rağmen play-off müsabakalarına katılmayı da garantiledi.

1 haftada elde ettiği üst üste 3 galibiyetle play-off’u garantileyen Denizlispor Cavidil, bir engeli daha aşarak asıl hedefi olan Voleybol 1. Ligine göz kırptı. Denizlispor Cavidil As Başkanı Ali Atıcı ile yönetici antrenörler Mustafa Can Zeybekoğlu ve Cavit Ceylan mutluklarını kamuoyuyla paylaşarak, hafta sonu oynanacak 07 Gazi Spor maçında taraftarlardan tribünleri doldurmasını istedi.

“Taraftarımızı tribünlere bekliyoruz”

Ligin ilk maçında aldıkları 3-1’Lik Göcek Spor mağlubiyetinin ardından yakaladıkları seriyi sürdürmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten yönetici antrenör Mustafa Can Zeybekoğlu, “Göcek Spor’u sahamızda 3-2 mağlup ettik. İkili averaj yüzünden şuan sıralamadı 2’inci sırada buluyoruz. Zorlu Göcek maçının ardından İzmir deplasmanı, sahamızda Uşak ve geçtiğimiz hafta sonu da Muğla deplasmanından galibiyetle döndük. Play-off’lara kaldığımız için mutluyuz. Kalan son 4 maçımızı da kazanarak play-off’a en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz. Yapacağımız takviyelerle kadromuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz. Hedefimiz play-off’da en iyi şekilde mücadele ederek, tarihte ilk kez bir Denizli takımını Voleybol 1. Liginde izlettirmektir. Denizli’nin 1. Ligde bir takımın olması büyük anlam taşıyor. Fenerbahçe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi gibi büyük takımlarla mücadele edeceğiz. Biz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, tüm Denizli halkını maçlarımıza davet ediyoruz. Takımımız büyük bir moralle galibiyetlerine devam ediyor. Bu çizginin devam etmesinde taraftar desteği önemli bir katkı sağlayacaktır” dedi.

Play-Off’lara katılmaya hak kazandıkları için çok mutlu olduklarını belirten Denizlispor Cavidil As Başkanı Ali Atıcı, “Takımız yakaladığı galibiyet sersini sürdürüyor. 1 haftada oynadığımız 3 maçı da kazanarak seriyi 11 maça çıkardık. Garantilediğimiz play-off’larda da aynı başarıyı sürdürerek, 1. Lige katılım sağlamak istiyoruz. Denizli tarihinde ilk defa 1. Lig takımlarını kentimizde ağırlamayı çok istiyoruz. Yakalanan başarıdan dolayı oyuncularımızı ve teknik heyetimizi tebrik ediyorum. Taraftarlarımız sağ olsun bizi yalnız bırakmıyorlar. Kendilerini bu hafta sonunda oynanacak maçta da yanımızda görmek istiyoruz” diye konuştu.