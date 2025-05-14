15’inci Kariyer Günleri, İstanbul Arel Üniversitesinde düzenlendi. Yüzden fazla sektörün yer aldığı etkinlikte öğrenciler, iş dünyasının önde gelen firmalarına iş ve staj başvurusunda bulunma imkânı buldu.

İstanbul Arel Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi (ArelKAM) ile Arel Profesyonel (ArelPRO) tarafından geleneksel olarak düzenlenen Kariyer Günleri’nin 15’incisi gerçekleşti. Üniversitenin Tepekent Kemal Gözükara yerleşkesinde düzenlenen etkinlikte; İngilizce’nin Matematiğini Yazan Adam Taner Çağlı; İngilizce öğrenmenin püf noktalarını paylaşırken Mate Spor Spikeri Emre Tilev ise kariyer yolculuğunu öğrencilerle paylaştı.

Engelsiz Moda Tasarım Defilesi

Ayrıca Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Programı öğrencilerinin tasarımlarını giyen engelli öğrenciler, defilede boy gösterdi. Beğeni toplayan defilenin ardından, jüri tarafından seçilen ilk üç tasarıma ödül verildi.

"Sektörler networking fırsatları sunuyor"

Kariyer Merkezi Müdürü İclal Sağanak, "İstanbul Arel Üniversitesi, 15. Kariyer Günleri’ni büyük bir coşkuyla düzenliyor. Etkinlikte 100’den fazla firma, öğrencilerle bir araya gelerek birebir mülakatlar gerçekleştiriyor, CV topluyor ve networking fırsatları sunuyor. Bu yıl stant sayımız geçen yıla göre artarak 100’ü aştı. Etkinlik, öğrencilerimizin kariyer yolculuklarına destek olmak için önemli bir platform sunuyor. Gururluyuz ve mutluyuz" dedi.

"Kendi tasarımlarını sektör profesyonellerine sunma fırsatı buluyorlar"

"Bu yılki Kariyer Günleri, Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Programı öğrencilerinin düzenlediği "Engelsiz Moda Tasarım Defilesi" ile fark oluşturuyor" diyen Sağanak, "Engelli öğrencilerin de yer aldığı defilede, öğrenciler kendi tasarımlarını sektör profesyonellerine sunma fırsatı buluyor. Öğrencilerimiz, firma yöneticileriyle birebir temas kurarak kendilerini gösterme ve networking imkânı elde ediyor. Bu, onların kariyerleri için büyük bir avantaj" diye ekledi.

Moda Yazarı Temurçin: "Elimizden gelen desteği sürdüreceğiz"

"Düzenlenen Engelsiz Moda Tasarım Defilesi, büyük bir farkındalık oluşturdu" diyen Tekstil ve moda yazarı Ümit Temurçin etkinlikte jüri üyesi olarak yer aldı. Duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Bu özel projenin içinde olmak beni çok mutlu etti ve derinden etkiledi. Uzun süredir devam eden bu proje, büyük bir özveriyle hazırlandı. Öğrencilerimiz, engelsiz moda anlayışıyla etkileyici tasarımlar ortaya koydu. Onların emeğini heyecanla ve gururla izledim. Sektörden dostlarımla defileyi izledik. Burada öğrencilerimizin yeteneklerini sergilemesi ve sektörle buluşması çok kıymetli. Bu projelerin devamı için elimizden gelen desteği sürdüreceğiz"

Moda Tasarımcısı Uğurlu: "Fonksiyonel düşünülmüş"

Jüride yer alan Moda Tasarımcısı Ahsen Uğurlu, "Defileyi çok ilham verici ve etkileyici bulduk. Özellikle fonksiyonel düşünülmesi ama aynı zamanda trendlerin de takip edilmesiydi. Tasarımlar, herhangi bir engeliniz olmasa da çok keyifle giyeceğiniz tasarımlardı. Ona göre oylamamızı yaptık. En beğendiğim tasarımlar da ilk üçe girdi. Çok güzel düşünülmüş bir organizasyon oldu" şeklinde konuştu.

Moda Tasarımcısı Alptekin: "Bu tür destekler ve organizasyonlar artmalı"

Yine jüriden Moda Tasarımcısı Duygu Alptekin ise "Enerjisi çok yüksek bir defile oldu. Tasarımların hepsinin ayrı ayrı hikâyesi vardı. Hepsi kendi içinde çok çok güzeldi. Bir bütün olarak öğrencilerin tasarımları, enerjisi çok iyiydi ve çok da keyif aldık. Anlamlı bir defile oldu. Üniversitelerin ve büyük şirketlerin böyle bir organizasyona destek olması çok önemli ve anlamlı. Bu tür destekler ve organizasyonlar artmalı" dedi.

15. Kariyer Günleri, kariyer odaklı oturumlar ve eğlenceli aktivitelerle renkli bir atmosferde gerçekleşti. Dans gösterileri, zumba etkinliği, DJ performansı ve Can Bonomo konseri, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Üniversite, Kariyer Merkezi aracılığıyla mezunların istihdamını ve mevcut öğrencilerin staj süreçlerini desteklemeyi sürdürdü.