İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın seçim öncesi söz verdiği projelerden biri daha hayata geçiyor. Genç işsizliğine çözüm üretecek çalışmalar yapmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Bilim Virüsü Platformu iş birliğiyle “Güneş Açar” programını başlatıyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın seçim öncesi açıkladığı projelerinden biri daha gerçekleşiyor. Büyükşehir Belediyesi, 22-28 yaş aralığındaki lisans mezunu gençlerin istihdama katılması için örnek bir adım attı. İş dünyasında karşılaştıkları zorluklar her geçen gün büyüyen gençlerin yüzde 25’i istihdamda da eğitimde de yer almazken Büyükşehir Belediyesi ve Bilim Virüsü Platformu iş birliğiyle “Güneş Açar” programı hayata geçiriliyor. Çalışmayla yapay zeka, dijital dönüşüm ve iş dünyasının yetkinlik beklentileri çevresinde kariyer yolculuğuna hazırlanan gençlerin engelleri aşması hedefleniyor.

Projeyle 22-28 yaş aralığındaki 100 lisans mezununa iş yaşamının kapılarının açılacağını belirten Başkan Tugay, “İstiyoruz ki hiçbir gencimiz umudunu kaybetmesin. Biz onların önlerindeki çıkış yolunu aydınlatmak için varız. Potansiyellerini fark edip, kendilerini geliştirebilecekleri bir öğrenme programı sonunda gençlerimizi iş dünyası ile bir araya getirmeyi hedefliyoruz” dedi.

İZMİR TÜRKİYE’YE İLHAM VERECEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Bilim Virüsü’nün deneyim ve uzmanlıklarını bir araya getiren ortaklıkla kentin geleceğine değer katılması amaçlanıyor. İzmir’de başlayacak uygulamanın Türkiye’ye ilham vermesi bekleniyor. “Güneş Açar” programı, gençlerin potansiyellerini açığa çıkararak kariyer yolculuklarında fark yaratmayı amaçlıyor.

100 GENÇ KABUL EDİLECEK

Program, İzmir'de yaşayan, 22-28 yaş aralığındaki lisans mezunu 100 gencin katılımıyla gerçekleşecek. “Güneş Açar”, gençlerin yaşam koşullarını, ihtiyaçlarını ve karşılaştıkları zorlukları derinlemesine analiz ederek, sürdürülebilir çözümler üretmeyi hedefliyor. Çalışma kapsamında gençlerin demografik özelliklerinden istihdam engellerine, sosyal katılım düzeylerinden gelecek beklentilerine kadar geniş bir yelpazede kapsamlı bir değerlendirme yapılacak. Atılan adımlar çerçevesinde iş dünyasının güncel beklentileriyle gençlerin mevcut yetkinliklerini harmanlayan, yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler geliştirilecek.

İZMİR’DE İKAMET EDENLER KATILABİLECEK

Program kapsamında gerçekleştirilecek araştırmalar ve analizler, kamuoyu ve ilgili paydaşlarla paylaşılacak. Gençlerin istihdama katılımı konusunda toplumsal farkındalığın artırılması amaçlanacak. Katılımcılara zengin bir gelişim deneyimi sunacak program, gençlerin profesyonel gelişimlerini destekleyecek. İş dünyasının temel yetkinliklerini güçlendirecek kapsamlı eğitimler, en güncel teknolojilerle desteklenen mülakat simülasyonları, sektörün önde gelen liderleriyle ilham verici buluşmalar ve kişiselleştirilmiş mentorluk desteği gibi değer yaratan faaliyetler hayata geçirilecek.

İzmir'de ikamet eden, 22-28 yaş aralığındaki lisans mezunu gençler, https://www.gencizmir.com/ bağlantısından programa başvurabilir.