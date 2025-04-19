Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı arasında yapılan mutabakat çerçevesinde, işgalden azad edilen Karabağ ve diğer bölgelerde 2025 yılında yürütülecek ağaçlandırma ve ormanlık alanlardaki rehabilitasyon çalışmaları için farklı türlerde 100 bin adet orman fidanı ve 100 kilogram tohum Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından Azerbaycan'a gönderildi.BALIKESİR (İGFA) - İki kardeş ülke arasındaki ormancılık iş birliğinin güçlendirilmesi için 2022 yılında, Tarım ve Orman Bakanlığınca oluşturulan "Karabağ Tarım ve Kırsal Kalkınma Eylem Planı" kapsamında, Azerbaycan’ın Karabağ bölgesindeki Cebrail şehrinde çalışması yürütülen "Türkiye-Azerbaycan Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi", "Modern Fidanlık" kompleksi etrafında 737 dekar alanda OGM tarafından ağaçlandırma projeleri başlatıldı. 2023-2024 yılları arasında Türkiye’den giden 64 bin fidan ile “Dostluk Ormanı” kuruldu.

Eylem Planı çerçevesinde bu yıl için ise 10 şehirdeki 8 Orman Fidanlık Müdürlüğü’ne bağlı 17 fidanlıkta üretilen 27 farklı türde 100 bin orman ağacı fidanı ve 8 farklı türde 100 kilogram tohum, işgalden kurtarılan Karabağ bölgesinde ve diğer bölgelerde ağaçlandırma çalışmalarının devamı için kullanılacak.

Her yıl 260 milyon fidan üretiliyor

Balıkesir Orman Fidanlık Müdürlüğündeki fidan gönderimi kapsamında bölgede bulunan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey şu açıklamalarda bulundu;

“Genel müdürlüğümüzün aşı merkezi olarak seçilen ve 13 farklı türde ağacın aşılamasının yapıldığı Balıkesir Fidanlık Müdürlüğümüzden bugün yola çıkan 12 bin 600 fidan ile birlikte, 100 bin orman fidanı ve 100 kilogram tohumu Azerbaycan’ın Karabağ bölgesine ulaştıracağız.

Yapılan bu fidan ve tohum desteği daha yeşil bir gelecek için uluslararası dayanışma anlamında çok önemli. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağımızı ormancılık alanında da pekiştiriyoruz.

Ülkemiz genelinde bulunan 33 bin 670 dekar alanda kurulu yaklaşık 430 milyon adet fidan üretim kapasiteli 136 orman fidanlığımızda, her yıl değişmekle birlikte 1100’e yakın türde, yılda yaklaşık 260 milyon adet fidan üretiliyor. Üretilen bu fidanlar Yeşil Vatan’ın ağaçlandırılması çalışmalarında kullanıldığı gibi yerelde vatandaşlarımızın ve yerel yönetimlerin ihtiyaçlarının karşılanması için de kullanılıyor. Ayrıca, vatandaşlarımız orman fidanlıklarımızdan düğün ve özel günleri için nikah fidanı, hatıra fidanı da satın alabiliyor ve özel günlerinde sevenlerine fidan hediye edebiliyorlar.”