Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, yok edilmediğinde 1 tanesi 200 adet olarak karşılarına çıkan kahverengi kokarca zararlısının görüldüğü yerde yok edilmesi gerektiğini söyledi.

Kahverengi kokarca zararlısı ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren İbrahim Sağlam, "Kahverengi kokarcayla mücadele çalışmalarının sürekli devam ediyor. 2025 yılında kahverengi kokarcayla mücadele için ilçe müdürlüklerimize, bakanlığımızın tahsis ettiği ödenekle Samsun Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ve Samsun Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla alınan kışlaklarda kullanılmak üzere 7 bin 18 litre biyosidal ürün, kışlaklardan bahçelere yöneldiği zaman cezbet-öldür mücadelesinde kullanılmak üzere 2 bin 453 litre bitki koruma ürünü, 8 bin 200 adet feromon, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü’nün vermiş olduğu 22 bin 50 adet N95 maske, bin 800 adet tek kullanımlık tulum, bin 369 adet gözlük, 310 adet siperlik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimize verildi" dedi.

Vatandaşların da zararlıyı gördüğü yerde yok etmesi gerektiğine dikkat çeken Sağlam, "Aynı zamanda ilaçlamalarda kullanılmak üzere 56 adet ilaçlama makinesinin de alım işlemlerinin devam ediyor. Kahverengi kokarca çok hızlı çoğalan bir böcek, yok edilmediğinde bir tanesinin 200 adet olabiliyor. Bu nedenle tüm vatandaşlarımızın böceği gördükleri yerde mekanik olarak yok etmeleri çok önemli. Kışlaklardan çıkış aşamasında mart ayında Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan biyosidal ilaçlarla ilaçlanmanın, nisan ayından itibaren bahçelerde bitki koruma ürünleriyle ilaçlama çalışmalarının yapılması son derece önemli olduğunu tekrar vurgulamak isterim. İlimizde kahverengi kokarca ile ilgili sektör toplantılarımız devam edecek" diye konuştu.