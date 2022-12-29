Hava sıcaklığının 4 derece seyrettiği kentte trafiğe çıkan vatandaşlar da sis sürprizi ile karşılaştı. Yer yer 5 metreye kadar düşen görüş mesafesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Gece saatlerinde yüksek kesimlerde etkisini sürdüren yoğun sis, gecenin erken saatleriyle birlikte ilçe merkezlerini de etkisi altında bıraktı.

Zonguldak’ta akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sis nedeniyle ilçeler adeta sis altında kaldı. Görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü.

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