Zonguldak’ta 1 Temmuz itibarıyla başlayan tarım sayımı kapsamında üretim alanları, makine envanteri ve arazi varlıkları kayıt altına alınmaya başlandı. Tarım ve Orman İl Müdürü Nihat Ağan, "Tüm üretim alanları kayıt altına alınıyor" dedi.

Zonguldak’ta 24 yıl aranın ardından yeniden başlatılan tarım sayımı süreci başladı. Tarım ve Orman İl Müdürü Nihat Ağan, 1 Temmuz’da başlayan çalışmanın 31 Aralık 2025’e kadar devam edeceğini belirterek, sayımla birlikte ilin tarımsal kapasitesinin ayrıntılı şekilde tespit edileceğini söyledi.

Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret eden Ağan, Türkiye’de son tarım sayımının 2001 yılında yapıldığını hatırlatarak, "24 yıl aradan sonra yeniden kapsamlı bir veri toplama sürecine girdik. Bu sayım sadece bugünü değil, geleceği de şekillendirecek" dedi.

Tarım sayımının, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) koordinasyonunda ve Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle yürütüldüğünü vurgulayan Ağan, "İlimizdeki tüm köylerde üretim alanları, makine parkları, üretim kapasitesi ve arazi varlıkları detaylı olarak incelenecek. Zonguldak’ın tarımsal yapısı bu çalışmayla net olarak ortaya konacak" ifadelerini kullandı.

Elde edilecek verilerin, tarımsal destekleme modellerinden üretim planlarına kadar birçok alanda politika geliştirme sürecine yön vereceğini belirten Ağan, "Tarım sayımı sonuçları, ülkemizin tarımsal kalkınma stratejisi açısından belirleyici olacak" diye konuştu.