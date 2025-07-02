Kocaeli’de çıkan orman yangını büyürken, bölgedeki bazı evler güvenlik amacıyla tahliye edildi.

Saat 15.00 sıralarında Derince ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi’ndeki ormanlık alanda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, kısa sürede büyürken, yoğun duman kentin birçok noktasından görüldü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, orman ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Yangının yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine, bazı evler güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi. Bölgede söndürme çalışmaları devam ediyor.