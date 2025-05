Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Kemal Köksal Şehir Stadyumu’nda 10 Mayıs Sağlık için Hareket Et Günü ve 6 Mayıs Dünya Astım Günü kapsamında "Sağlıklı ve Hareketli Yaşama Merhaba" yürüyüşü düzenlendi.

Zonguldak Kemal Köksal Stadyumu’nda bir araya gelen sağlık çalışanları ve öğrenciler spor antrenörleri önderliğinde yapılan ısınma hareketleri sonrasında ellerinde pankartlarla alan içinde yaklaşık 40 dakikalık bir yürüyüş gerçekleştirdi. Düzenlenen yürüyüşün ardından bir konuşma yapan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ertuğrul Güner fiziksel aktif olmanın ve düzenli sağlık kontrolleri yaptırmanın önemine dikkat çekerek şöyle dedi:

"Dünya Astım Günü’nün bu yılki teması "Astımda inhaler tedavi: Ne kadar doğru o kadar etkili" şeklinde belirlenmiştir. Dünya Astım Gününde, aile hekimleri başta olmak üzere çeşitli branştan hekimlerimize, eczacılarımıza, hemşirelerimize ve hastalarımıza yönelik etkinlikler düzenlenerek güncel astım tedavisi ve inhaler eğitimi ile ilgili bilgilerin güncellenmesi planlanmıştır. Astım hava yollarını etkilemektedir ve dolayısı ile verilen ilaçların hava yoluna ulaşması gereklidir. İnhaler yolla verilen tedaviler, hava yollarına yani hastalığın olduğu yere doğrudan ulaştırılmaktadır. İnhaler yolla uygulama, astım ilaçlarının çok daha düşük dozlarda ve etkili şekilde verilmesine olanak sağlamaktadır. Düşük doz kullanım, beraberinde çok daha az ilaç yan etkisi anlamına gelmektedir. İnhaler ilaçların bu olumlu sonuçları için doğru şekilde kullanımı da çok önemlidir. Ancak yapılan araştırmalar, pek çok astımlı hastanın, sprey tipi veya kuru toz şeklindeki inhaler cihazını doğru teknikle kullanmadığını göstermiştir. Doğru uygulanmadığında, ilaç, akciğerlere yeterli miktarda ulaşamayacağı için tedavi de etkili olamayacaktır "

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Güner, " Toplumda fiziksel aktivitenin artırılması hükümetler, tüm kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütleri dahil herkesin sorumluluğunda olup her yaş ve cinsiyetten engelli bireyler de dahil toplumun her kesimi için günlük 30-60 dakika orta yoğunlukta bir fiziksel aktivite ciddi hastalıkları önlemek için güçlü bir araç ve uygun maliyetli bir halk sağlığını iyileştirme yöntemidir. Ülkemizde de 10 Mayıs Sağlık İçin Hareket Et Günü, her yıl Bakanlığımızın koordinasyonunda diğer paydaş kurum, kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile birlikte toplum bilincini ve farkındalığını arttırmak amacı ile 81 ilimizde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Etkinliklerde küçükten büyüğe herkesin desteği ve katılımı sağlanarak, hareketli yaşam ve sağlık üzerine etkilerinin önemi vurgulanmaktadır."

Yürüyüşün ardından Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü tarafından katılımcılara elma, şapka ve broşürler dağıtıldı.