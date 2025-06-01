Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ereğli-Alaplı Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ereğli istikametinden Alaplı yönüne seyir halinde olan Hakan Ç. idaresindeki 35 KTK 25 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjü aştı ve karşı şeride geçti.

Kazada sürücü Hakan Ç. ile birlikte araçta bulunan eşi Özgür Ç. ve çocukları K.Ç. ile M.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.