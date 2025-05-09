Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 2’nci Dünya Savaşı sonunda Nazi Almanyası’nın yenilgisinin kutlandığı 9 Mayıs Zafer Günü’nün 80’inci yıl dönümü vesilesiyle Pyongyang’daki Rusya Büyükelçiliği’ne ziyaret gerçekleştirdi. Son dönemde artan Kuzey Kore-Rusya iş birliğini daha da geliştirmeye kararlı olduklarını vurgulayan Kim, "Pyongyang ve Moskova her zaman birlikte olacak" dedi.

Kuzey Kore ile Rusya arasındaki artan iş birliği gündemdeki tazeliğini korurken, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Rusya’ya önemli bir jest yaptı. Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son Hui’nin yaptığı açıklamaya göre Kuzey Kore lideri Kim, 2’nci Dünya Savaşı sonunda Nazi Almanyası’nın kayıtsız şartsız teslimiyetinin kutlandığı 9 Mayıs Zafer Günü’nün 80’inci yıl dönümü dolayısıyla Pyongyang’daki Rusya Büyükelçiliği’ni ziyaret etti. Kızı Kim Ju-ae ve önde gelen Kore İşçi Partisi (KPA) yetkilileriyle birlikte Rus halkının Zafer Günü’nü kutlayan Kim, kısa bir konuşma yaptı. Sovyet ordusunun ve halkının faşizmi mağlup edişini temsil eden Zafer Günü’nün insanlığın geleceği üzerinde eşsiz bir etkiye sahip olduğunu vurgulayan Kim, "Partimizin, hükümetimizin ve halkımızın, Kuzey Kore-Rusya ilişkilerinin geçmişe dayanan geleneklerini, yüce ideolojik temelini ve yenilmez ittifakını daha da güçlendirme konusundaki kararlılığı sarsılmazdır" dedi. Son dönemde artan Kuzey Kore-Rusya iş birliğinin ülke halklarının refahı ve mutluluğu ile bölgesel barış ve güvenliği teşvik etme konusundaki ortak iradenin göstergesi olduğunu ifade eden Kim, "Bunu, iki ülke ve halkları arasındaki ilişkilerin tarihi açısından kayda değer bir gelişme olarak değerlendiriyorum. Pyongyang ve Moskova her zaman birlikte olacak" şeklinde konuştu.