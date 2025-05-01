Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin dereye devrildiği kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ören Mahallesi’nde E.T. idaresindeki 26 AB 098 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye devrildi. Kazada sürücü E.T. ile birlikte eşi ve 2 çocuğu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve Karadeniz Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polisin kazayla ilgili tahkikatı sürüyor.