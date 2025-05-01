İzmir’de gerçekleştirilen Hentbol HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası’nda Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Ortahisar Belediyesi finale yükselen takımlar oldu.

Kadınlar Türkiye Kupası yarı final müsabakaları İzmir Celal Atik Spor Salonunda oynandı. İlk yarı final mücadelesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Ortahisar Belediyesi karşı karşıya geldi. İlk yarısını 20-12 önde kapatan Ortahisar Belediyesi, maçı da 33-28 kazanarak ilk finalist oldu.

Diğer yarı final maçında ise Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Armada Praxis Yalıkavak karşı karşıya geldi. TRTSpor Yıldız’dan canlı yayınlanan maçın ilk devresi 12-11 Armada Praxis Yalıkavak üstünlüğüyle tamamlandı. Karşılıklı gollerle geçen 2. yarı 22-22 eşitlikle sonuçlandı ve maçta uzatma dakikaları oynandı. Uzatmalarda 26-26 eşitlikle sonuçlanınca seri 7 Metre atışlarına geçildi. 7 Metre atışlarında rakibine 2-0 üstünlük sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi finale yükselen taraf oldu.

Final maçı cumartesi günü

Ortahisar Belediyesi - Bursa Büyükşehir Belediyesi HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası final maçı 3 Mayıs Cumartesi günü saat 15.00’te başlayacak. İzmir Celal Atik Spor Salonu’ndaki mücadele TRTSpor Yıldız’dan canlı olarak yayınlanacak.

Erkeklerde finalin adın Beykoz Belediyesi - Beşiktaş

Erkekler Türkiye Kupası’nda Beykoz Belediyesi ve Beşiktaş finale yükselen takımlar oldu. İzmir Celal Atik Spor Salonunda oynanan HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası’nda İlk yarı final mücadelesinde Beykoz Belediyesi ile Nilüfer Belediyesi karşı karşıya geldi. TRTSpor Yıldız’dan canlı yayınlanan maçta Beykoz Belediyesi İlk yarısını 18-17 önde kapatırken, maçı da 35-31 kazanarak ilk finalist oldu.

Yarı finalin diğer maçında ise Beşiktaş ile Depsaş Enerji AS Hentbol karşı karşıya geldi. Maçın ilk devresini Beşiktaş 18-13 önde tamamladı. İkinci yarıda farkı açan Beşiktaş maçı 40-22 kazanarak finale yükselen taraf oldu.

Beykoz Belediyesi - Beşiktaş HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası final maçı 3 Mayıs Cumartesi günü saat 18.30’da başlayacak. İzmir Celal Atik Spor Salonu’ndaki mücadele TRTSpor Yıldız’dan canlı olarak yayınlanacak.