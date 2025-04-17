Zonguldak İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları için bir planlama toplantısı düzenledi.

Toplantıya İl Millî Eğitim Müdürü Sayın Osman Bozkan başkanlık ederken, Şube Müdürü Erdal Yılmaz ve kutlama programında görev alacak okul müdürleri de katıldı. Toplantıyla, 23 Nisan kutlamalarının detayları planlandı ve görev dağılımları yapıldı. Zonguldak İl Millî Eğitim Müdürlüğü, bayramın coşkuyla kutlanması için hazırlıkların devam ettiğini belirtti.