Edine'nin Keşan ilçesinde Zafer Partisi Keşan İlçe Gençlik Kolları, Keşan Fen Lisesi’nde bir öğrencinin barışçıl protestoya okul yönetiminin sert müdahale ettiği iddiasını kamuoyuna taşıdı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Zafer Partisi Keşan İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kubilay Bayır, öğrencilerin ifade özgürlüğü ve protesto hakkının Anayasa ile korunduğunu vurgulayarak, eğitim kurumlarının bu haklara saygı göstermesi gerektiğini belirtti.

Başkan Bayır, bir öğrencinin ifadesine dayanarak, kadro dışı bırakılan öğretmenlere destek için düzenlenen sessiz oturma eylemine okul yönetiminin sert müdahalede bulunduğunu aktardı.

Öğrenci, pankart açarak gerçekleştirdikleri eylemin siyasi içerik taşımadığını, ancak müdür yardımcılarının pankartları zorla aldığını, telefonlarındaki videoları sildirdiğini ve “Sizi dava ederiz, okuldan attırırız” gibi tehditlerde bulunduğunu iddia etti.

Başkan Bayır, okul yönetimini açıklama yapmaya çağırarak, öğrencilerin haklarının korunması için konunun takipçisi olacaklarını duyurdu.