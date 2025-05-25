Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Bilim ve Sanat Merkezi tarafından hazırlanan ve TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı kapsamında desteklenen "Eğitimin Yeni Pusulası: Yapay Zekâ ile Geleceğe Yön Verin" adlı proje, 26-30 Mayıs 2025 tarihleri arasında Zonguldak’ta hayata geçirilecek.

4005 Programı ile öğretmenlere ve akademisyenlere; kendi branşlarına ve genel olarak öğretmenlik mesleğine özgü yenilikçi yaklaşım, strateji, yöntem ve tekniklerin etkileşimli olarak kazandırılması amaçlanıyor. Beş gün sürecek proje etkinliklerinde; öğretmenler yapay zekâ destekli öğretim yöntemlerini hem teorik hem de uygulamalı olarak deneyimleyecek. Projenin yürütücülüğünü, Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Bilim ve Sanat Merkezinde görev yapan İngilizce Öğretmeni Mehtap Öz yapacak.

Zonguldak’tan 14; Hatay, Samsun, Van, Bingöl, Tekirdağ, İstanbul, Ankara, Muğla, Aydın, Denizli, Uşak, Sinop, Kahramanmaraş, Aksaray ve Kocaeli illerinden ise 16 öğretmen projeye katılım sağlayacak. Proje kapsamında; Prof. Dr. Yavuz Samur, Prof. Dr. Çelebi Uluyol, Prof. Dr. Yalın Kılıç Türel, Doç. Dr. Murat İnce, Doç. Dr. Filiz Elmalı, Doç. Dr. Ahmet Berk Üstün, Doç. Dr. Tolga Fahri Çakmak, Dr. Özgür Murat Çolakoğlu, Dr. Ceyda Cengiz ve Dr. Erdal Kara gibi alanında uzman akademisyenler eğitim verecek.

Katılımcılar, kendi branşlarına yönelik yapay zekâ uygulamalarını ders planlarına entegre edecek ve sunumlarını gerçekleştirecekler. Proje sonunda ortaya çıkan öğretmen ürünleri, iyi uygulama örnekleriyle birlikte bir e-kitapta toplanarak paylaşılacak.

Zonguldak’ta gerçekleştirilecek olan TÜBİTAK 4005 ile ilgili olarak İl Milli Eğitim Müdürü Osman Bozkan; "Günümüz dünyasında teknolojinin hızlı ilerleyişiyle birlikte eğitim anlayışımızda da köklü değişiklikler yaşanmaktadır. Bu dönüşümün en güçlü aktörlerinden biri olan yapay zekâ, artık yalnızca teknoloji alanında değil, eğitim başta olmak üzere hayatın her alanında etkisini göstermektedir. Bu bağlamda TÜBİTAK 4005 kapsamında yürütülen "Eğitimin Yeni Pusulası: Yapay Zekâ ile Geleceğe Yön Verin" adlı proje, öğretmenlerimize çağın gereklerine uygun bir vizyon kazandırması açısından son derece kıymetlidir. Bu proje sayesinde öğretmenlerimiz, kendi branşlarına özgü yapay zekâ uygulamalarını tanıyacak, bu uygulamaları ders planlarına entegre edecek ve sınıf içi öğretim süreçlerini zenginleştirerek öğrencilerimizin öğrenme deneyimlerini daha etkili ve verimli hale getireceklerdir. Ayrıca proje kapsamında öğretmenlerimiz edindikleri bilgileri sunumlar yoluyla paylaşarak hem kendi mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak hem de meslektaşlarıyla iş birliği içerisinde bir öğrenme ağı oluşturacaklardır. İlimiz adına bu projeyi son derece değerli buluyor, emeği geçen tüm proje ekibini tebrik ediyor ve öğretmenlerimize başarılar diliyorum. Proje kapsamında farklı üniversitelerimizden ilimize davetli olarak gelerek öğretmenlerimize eğitim verecek olan tüm akademisyen hocalarımıza teşekkür ediyorum" dedi.