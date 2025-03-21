Zonguldak’ta Ormancılık Haftası çerçevesinde 2 bin 25 adet fidan toprakla buluşturuldu.

Çaycuma ilçesine bağlı Erenköy köyünde 21 Mart Ormancılık Haftası çerçevesinde düzenlenen fidan dikim töreninde 2 bin 25 adet fidan toprakla buluşturuldu.

21 Mart Dünya Ormancılık Günü nedeniyle Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü tarafından fidan dikim etkinliğine; Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve eşi Güney Hacıbektaşoğlu, Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle muharip gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Zonguldak Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, ormanların geleceğimizin emaneti bilinciyle korunmasının ve yaşatılmasının önemini vurgulayarak, "Bugün, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Haftası vesilesiyle burada sizlerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. 1971 yılından bu yana kutlanan bu anlamlı gün, bizlere ormanların doğaya, insana ve tüm canlılara sunduğu sınırsız katkıları hatırlatmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Orman Genel Müdürlüğümüzün Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, bu yılın temasına baktığımızda gıda güvenliği ve sürdürülebilir beslenme konusunun öne çıktığını görüyoruz. Dünya nüfusu her geçen gün artarken, iklim değişikliği, doğal kaynakların azalması ve çevresel bozulmalar gıda üretimini ve erişimini tehdit ediyor. Küresel gıda krizine karşı doğanın döngülerine uygun, sürdürülebilir çözümler üretmemiz gerekiyor. Bugün burada, hep birlikte bir söz verelim: Ormanlarımızı koruyacağız, geliştireceğiz ve gelecek nesillere aktaracağız. Ağaçlandırma çalışmalarına daha fazla destek olacağız. Doğal kaynaklarımızı bilinçli kullanacağız. Sürdürülebilir orman yönetimi ile hem doğayı hem de ekonomiyi güçlendireceğiz. Unutmayalım ki, orman varsa hayat var. Ormanlar sadece yeşil alanlar değil, aynı zamanda soframızdaki ekmeğin, meyvenin, suyun ve nefes aldığımız havanın kaynağıdır" dedi.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu törende yaptığı konuşmada, "Bugün buraya gelmemizin sebebi Dünya Ormancılık Günü, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası. Aynı zamanda bugün Sultan Nevruz, Nevruz Bayramı. Nevruz Bayramınız kutlu olsun, Dünya Ormancılık Günü kutlu olsun, Orman Haftası kutlu olsun. Tabii, az önce Sayın Bölge Müdürümüz çok güzel anlattılar. Oksijenimiz, havamız, temiz suyumuz, gıda güvenliğimiz-hepsi orman varlığına bağlı. Esasında bu doğal zincirin en önemli halkasıdır. Çok şükür, bizim bölgemiz ve ilimiz bu konuda çok zengin. Ülkemiz de orman varlığı açısından zengin ülkeler arasında yer almakta. Çok kıymetli bir orman varlığımız var ve bunu uzun zamandır idrak eden, çok tecrübeli bir teşkilatımız, devletimiz, hükümetimiz ve bakanlığımız var. Bu konuda ciddi çalışmalar yürütülmekte. Son yıllarda Türkiye, dünyada orman varlığı artan ender ülkelerden biri hâline geldi. Orman varlığının insan yaşamı, canlı yaşamı, dünyamız ve özellikle ülkemiz için ne kadar önemli olduğunu kavramış bir yönetim anlayışı mevcut. Tarım ve Orman Bakanlığımızı, Orman Genel Müdürlüğümüzü ve özellikle Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğümüzü; orman varlığımızın geliştirilmesi, üretimin artırılması, orman köylerinin kalkındırılması ve sel felaketleriyle mücadelede yürüttükleri çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum. Ayrıca, iklim değişiklikleri nedeniyle çok ciddi kuraklık tehlikesiyle karşı karşıyayız. Her yıl daha önce hiç görmediğimiz şekilde yangınlara maruz kalıyoruz. Orman yangınlarıyla mücadelede büyük bir kahramanlık sergileyen Orman Bölge Müdürlüğümüze ve tüm ormancılarımıza hepimiz adına yürekten şükranlarımı sunuyorum.Bugün burada hem Dünya Ormancılık Günü’nü kutluyor hem de Orman Bölge Müdürlüğümüzün çok anlamlı bir faaliyetine refakat ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar fidan diktiler. Törende Defne, Kocayemiş Limonu, Selvi, Kuşburnu ve Kızılcık türlerinde 2 bin 25 adet ağaç fidanı toprakla buluştu. Öte yandan fidan dikim törenine katılanlara şapka ve atkı hediye edildi.