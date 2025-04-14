Zonguldak’ta düzenlenen Ekonomi Zirvesi’nde, şehrin enerji üretimindeki rolü, sanayi potansiyeli ve ekonomik sorunları masaya yatırıldı. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Filyos’tan basılan doğalgazın önemine değinerek "Geçen yıl 2024 yılı rakamları 1 milyar 700-750 milyon metre küp doğalgaz, Karadeniz Gaz Sahasından Filyos’tan BOTAŞ hatlarına pompalanmıştır. Bu Türkiye üretiminin yaklaşık yüzde seksenidir. Bugün itibariyle günlük 9.1 milyon ton gaz BOTAŞ hatlarına basılmaktadır" dedi.

Zonguldak Valiliği himayelerinde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ve TSO tarafından düzenlenen Zonguldak Ekonomi Zirvesi, bir otelde açılış töreni ile başladı. Program öncesi Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve beraberindekiler, kurulan stantlarda yer alan yöresel ve coğrafi işaretli ürünleri inceledi. Ardından başlayan zirvede, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda Zonguldak’ın stratejik önemi vurgulanırken, doğalgaz üretiminin bölgeye sağlayacağı katkıya dikkat çekildi.

"Zonguldak Türkiye Yüzyılı’na omuz verecek"

Açılış konuşmalarının ilkini Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir yaptı. Demir, Türkiye’nin ikinci yüzyılında belirlediği hedeflere Zonguldak’ın önemli katkı sunacağını söyledi. Demir, "Bugün gelinen seviyeye baktığımızda dünyanın gıptayla baktığı bir noktada sayılabiliriz. Malumunuz 2. yüzyılı Türkiye yüzyılı ilan ettik. Ve Türkiye yüzyılı ile birlikte dünya ölçeğinde bir hedef ortaya koyduk. Hiç kuşkusuz bu hedeflere hem refahımızın gelişmesi, hem nüfusumuzun artması, hem bölgesel hem de küresel çaptaki etkimizin artmasıyla ilgili Türkiye Yüzyılı hedeflerine Türkiye’nin ulaşacağı muhakkak. Tüm vilayetlerinin olduğu gibi özellikle de Zonguldak’ın önemli katkılarıyla bu hedeflerine ulaşacaktır. Zira Zonguldak Cumhuriyetimizin birinci yüzyılında önce kömürüyle, sonra demir-çelikle, sonra termik santralleriyle, enerji yatırımlarıyla Türkiye’nin belki gecikmeli olarak yaptığı ağır sanayi devrimine ev sahipliği yaparak Türkiye’nin birinci yüzyılını omuzlayan, ülkeyi bugünkü noktasına getiren önemli merkezlerden biri olduğu gibi, Türkiye Yüzyılı’nda da önemli hedefleri başaracak ve ülkesine yine kuşkusuz omuz verecektir" dedi.

"Zirve, sürdürülebilir kalkınma için fırsat"

Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem ise şehrin geleceğine dair ekonomik vizyonun birlikte şekillendirildiğini söyledi. Erdem, "Zonguldak’ımızın potansiyelini yeniden tanımlıyor. Geleceğe dönük ekonomik vizyonunu birlikte şekillendiriyoruz. Bu zirve, şehrimizin sahip olduğu yerel değerleri, girişimci gücünü, stratejik konumunu ve insan kaynağını bir araya getirerek sürdürülebilir kalkınmaya, bölgesel işbirliklerine ve güçlü bir ekonomik hamleye zemin hazırlayacak önemli bir adımdır, fırsattır" dedi.

"Zonguldak, yüzde 6,9’luk büyük bir daralma yaşadı"

CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, ilin ekonomik performansındaki düşüşe dikkat çekti. Ertuğrul, "Zonguldak yüzde 6.9’luk büyük bir daralma yaşayarak gayri safi yurt içi hasıla büyümesine en çok zarar veren illerden maalesef biri olmuş durumda. Bu oran, şehrin geçmişteki ekonomik gücünü kaybettiği gibi, yerel ekonominin de nasıl bir darboğaza girdiğinin bir göstergesi aslında. Şehrimiz bir zamanlar Türkiye’nin en zengin 10 şehirlerinden biriydi. Ancak son yıllarda yaşadığımız bu keskin düşüş şehrin ne kadar kötü bir ekonomik durumla karşı karşıya kaldığını maalesef gösteriyor" dedi.

Enerjide öncü kent; Zonguldak

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, ilin sanayi ve enerji üretimindeki yerini verilerle aktardı. Hacıbektaşoğlu, "Bu üretim alanlarında yine Zonguldak öncülüğünü devam ettiriyor. Bugün yine taş kömürü ve kömür üretiminde Türkiye Taş Kömürü Kurumu Türkiye’nin en yetkin, en kapasiteli üretime sahip kurumlarından bir tanesidir. Yine Türkiye enerji üretiminde, termik santrallerimizle şu anda kurulu gücümüz, 3 bin 770 megavattır. Bu Türkiye’nin elektrik üretiminin üçüncü iliz bu arada elektrik üretiminde. Türkiye’nin üretiminin yüzde 7-7,5’una tekabül etmektedir. Marmara bölgesinin enerji arz güvenliği açısından çok büyük önem arz etmektedir. Zonguldak’ta 5 liman vardır. Yaklaşık 25 milyon ton yük elleçlenmektedir. Zonguldak faaliyet iline göre geçen yılı 1 milyar 350 milyon dolar ihracatla kapatmıştır. Zonguldak’ın üretiminin yüzde 45’i- 44,5’i sanayi üretimidir. Bu ülke ortalamasının çok çok üzerindedir. Ülke ekonomisinde ne kadar büyük bir öneme sahip olduğunu, önemli bir yer işgal ettiğini bizlere göstermektedir" dedi.

"Karadeniz gazı Zonguldak’tan pompalanıyor"

Doğalgaz üretiminin Filyos üzerinden gerçekleştiğini aktaran Vali Hacıbektaşoğlu, bu sürecin hem Zonguldak’a hem Türkiye’ye katkı sağlayacağını vurguladı:

"Zonguldak’ın önünde çok büyük fırsatlar vardır. Filyoz gazının keşfiyle Karadeniz Gaz Sahasının keşfiyle Türkali kuyularında üretime başlamıştır. Doğalgaz üretimi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nca Filyos’ta, karada işleme tesisleriyle kuyulardan 170 kilometre açıktan gaz Filyos’a gelmektedir. Türkali 1 sahasından burada işlenmektedir. BOTAŞ hatlarına bugün Karadeniz gazı pompalanmaktadır. İkinci faz üretimi, gaz işlemesi hepimiz biliyoruz ki denizde platformda yapılacak ve bu da 2027 yılında üretilerek yine Türkiye’nin BOTAŞ gaz iletim hatlarına pompalanacaktır ve istifadesine sunulacaktır. BU çok önemli bir Türkiye açısından, bölgemiz açısından ve Zonguldak açısından, Filyos Vadi Projesi açısından çok önemli bir ivme katmıştır esasında. Zonguldak’a, bölgemize, ülkemize ve bunun ülke olarak çok büyük faydasını göreceğimiz gibi Zonguldak ekonomisine de çok büyük katkısı olacaktır. Geçen yıl 2024 yılı rakamları 1 milyar 700-750 milyon metre küp doğalgaz, Karadeniz Gaz Sahasından Filyos’tan BOTAŞ hatlarına pompalanmıştır. Bu Türkiye üretiminin yaklaşık yüzde seksenidir. Bugün itibariyle günlük 9.1 milyon ton gaz BOTAŞ hatlarına basılmaktadır. Bu nedir. Bu aylık 250 milyon ton, yıllıkta 3-3,5 milyar metre küp doğalgaza tekabül etmektedir. Bugün her gün 9.1 milyon metreküp gaz BOTAŞ hatlarına işlenip Filyoz gaz sahasından doğalgaz basılmaktadır."

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı zirvede sayılarla Zonguldak’ı anlattı

Zirve, çeşitli oturumlar ile devam etti. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, zirvede gerçekleştirdiği sunumlarla TR81 Bölgesi’nin potansiyelini rakamlarla ve somut projelerle anlattı. Genel Sekreter V. Mehmet Çetinkaya, "2024-2028 Bölge Planı, Sayılarla Zonguldak" sunumuyla bölgenin ekonomik yol haritasını aktardı.

Sürdürülebilir Kalkınma Birim Başkanı Ümran Öztürk Can, "Üzülmez Kültür Vadisi, Endüstri Mirası, Turizm Çalışmaları" başlıklı sunumuyla kültür ve turizmin kalkınmadaki etkisini değerlendirirken oturumlar 15 Nisan günü de devam edecek.