Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta mücadelesinde Galatasaray, Başakşehir’i ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
22. dakikada ceza sahası dışında Berkan Kutlu’nun pasında topla buluşan Kerem Demirbay’ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muhammed Şengezer’de kaldı.
24. dakikada sağ taraftan topla birlikte ilerleyen Yusuf Demir’in ceza sahasına girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
31. dakikada savunmanın çıkarken kaptırdığı topta ceza yayı üzerinde topu önünde bulan Berkan Kutlu’nun şutunda kaleci Muhammed Şengezer meşin yuvarlağı çeldi.
35. dakikada Lucas Lima’nın sol kanattan yaptığı ortada arka direkte Deniz Türüç kafayla topu ağlara gönderdi. 0-1
38. dakikada ceza sahası dışından Kemen’in sert şutunda kaleci Günay Güvenç topu çeldi. Pozisyonun devamında penaltı noktası önünde topu önünde bulan Piatek şutunu çekti ve kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı tekrar kurtardı.
Hakemler: Ali Şansalan, Mustafa Savranlar, Osman Gökhan Bilir
Galatasaray: Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jelert, Efe Akman, Berkan Kutlu, Yusuf Demir, Kerem Demirbay, Sallai, Batshuayi
Yedekler: Batuhan Şen, Jakobs, Eyüp Aydın, Mertens, Yunus Akgün, Gabriel Sara, Kaan Ayhan, Gökdeniz Gürpüz, Torreira, Barış Alper Yılmaz
Teknik Direktör: Okan Buruk
Başakşehir, Muhammed Şengezer, Hamza Güreler, Ba, Opoku, Lima, Berat Özdemir, Deniz Türüç, Kemen, Crespo, Figueiredo, Piatek
Yedekler: Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Onur Ergün, Keny, Pelkas, Ömer Faruk Beyaz, Djalo, Ömer Ali Şahiner, Emre Kaplan, Davidson
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Gol: Deniz Türüç (dk. 35) (Başakşehir)
Sarı kart: Sanchez (Galatasaray)