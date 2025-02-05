Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. haftasında Bodrum FK, Antalyaspor’u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısını Bodrum FK, 2-0 önde tamamladı.

Hakemler Abdullah Buğra Taşkınsoy, Abdulllah Bora Özkara, Kadir Beyaz

Bodrum FK: Gökhan Akkan, Üzeyir Ergün, Christopher Herelle, Ali Aytemur, Cenk Şen, Enis Bardhi, Fredy, Ahmet Aslan, Zdravko Dimitrov, George Puscas, Gökdeniz Bayrakdar

Yedekler: Diogo Sousa, Ondrej Celustka, Erkan Değişmez, Taylan Antalyalı, Pedro Brazao, Celal Dumanlı, Enes Öğrüce, Yusuf Sertkaya, Jonathan Okita, Ege Bilsel

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Teknik Sorumlu: Serdar Özdemir

Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Amar Gerxhaliu, Emrecan Uzunhan, Mert Yılmaz, Abdurrahim Dursun, Thalisson Kelven, Moussa Djenepo, Oleksandr Petrusenko, Andros Townsend, Ramzi Safuri, Adolfo Gaich

Yedekler: Doğukan Özkan, Bahadır Öztürk, Bünyamin Balcı, Güray Vural, Veysel Sarı, Jakub Kaluzinski, Sander Van de Streek, Berkay Topdemir, Sam Larsson, Braian Samudio.

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Goller: Gökdeniz Bayraktar (dk. 6) (Bodrum FK), Dimitrov (dk. 11) (Bodrum FK)

Sarı kartlar: Safuri, Petrusenko (Antalyaspor), Fredy (Bodrum FK)

Kaynak: iha