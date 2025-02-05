Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yıl dönümünde bir mesaj yayımladı. Başkan Er, Malatya’nın dayanışma ruhuyla yeniden ayağa kalkacağını vurgulayarak, "Şehrimizin yaralarını hep birlikte saracak, daha güçlü bir Malatya inşa edeceğiz" dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Depremin yol açtığı büyük yıkımı ve kayıpları bir kez daha derin bir üzüntüyle andıklarını belirten Başkan Er, Malatya’nın dayanışma ruhuyla yeniden ayağa kalkacağını vurgulayarak, "Malatya’nın yaralarını hep birlikte saracak, daha güçlü bir şehir inşa edeceğiz" dedi.

Başkan Er, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde yüzlerce vatandaşın hayatını kaybettiğini, binlercesinin evsiz kaldığını belirterek, "Kaybettiğimiz canlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Ailelerine sabır diliyor, yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Depremin, dayanışma ve birlikte hareket etmenin önemini bir kez daha gösterdiğini vurgulayan Başkan Er, Malatya’nın devletin desteği, milletin fedakârlığı ve belediyenin çalışmalarıyla yeniden inşa edildiğini belirtti.

Malatya’da büyük dönüşüm hız kazandı

Deprem sonrası Malatya’da geniş kapsamlı bir dönüşüm sürecine girildiğini ifade eden Başkan Er, "Yeni konut projeleri, iş yerlerinin yeniden inşası, altyapı ve ulaşım yatırımları, sosyal ve kültürel alanlardaki çalışmalar hızla devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde başlatılan seferberlikle Malatya’yı daha güvenli ve yaşanabilir bir şehir haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Şehrin yalnızca fiziksel olarak değil, toplumsal dayanışma ve umutlarla da yeniden inşa edildiğini belirten Er, Malatya halkının sabrı ve dirayetiyle sürecin daha da hızlandığını söyledi.

"Malatya eskisinden daha güçlü olacak"

Malatya’nın yeniden ayağa kalktığını ve her geçen gün daha da güçlendiğini ifade eden Başkan Er, "Kaybettiklerimizi unutmadan, onların hatırasına yakışır şekilde daha güvenli bir gelecek inşa etmek için çalışmaya devam edeceğiz. Yeniden güçlü bir Malatya için emek veren tüm kurumlara, belediye ekiplerine, sivil toplum kuruluşlarına ve en önemlisi fedakar hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, tüm Malatyalı hemşehrilerime sabır ve güç diliyorum. Malatya’nın yaralarını hep birlikte saracak, bu güzel şehrimizi yeniden ayağa kaldıracağız" şeklinde konuştu.