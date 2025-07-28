Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Portekiz kampının ardından Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho yönetiminde gerçekleşen idman ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 3 grup halinde 5’e 2 top kapma çalışmaları yapan oyuncular dayanıklılık, reaksiyon ve çift kale maçlarla antrenmanı tamamladı.

Benfica ile oynanan hazırlık maçında 45 dakika ve üzeri oynayan oyuncular ise günü rejenerasyon ve aktif dinlenme ile geçirdi.

Sarı-lacivertliler hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.