Sakarya’nın Kocaali ilçesinde sabah saatlerinde çıktığı evine geri dönmeyen 78 yaşındaki zihinsel engelli kadın için ekipler harekete geçti. AFAD ekiplerinin dron ve K-9 arama köpekleri ile arama yaptığı bölgede, kayıp kadın evinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta yol kenarında oturur vaziyette vatandaşlar tarafından bulunarak ekiplere teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Gümüşoluk Mahallesi’nde ikamet eden ve zihinsel engelli olduğu öğrenilen Z.Ç. (78) isimli kadın sabah saat 08.00 sıralarında evden çıktı. Uzun bir süre kadına ulaşamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine AFAD ve jandarma ekipleri harekete geçti. Bölgede dron ve K-9 arama kurtarma köpekleri ile çalışma başlatan ekiplere, CAK ekipleri de destek verdi. Ekiplerin çalışmaları esnasında saat 17.00 sıralarında kayıp kadın Z.Ç., evine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta yol kenarında oturur vaziyette tarım işi ile uğraşan ve o sırada bahçelerine giden karı-koca tarafından bulunarak ekiplere teslim edildi. Gerekli sağlık kontrollerinin ardından ailesine teslim edilen Z.Ç.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.