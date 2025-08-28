Çayırova Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tamamen bulandığı ziftten kurtularak yaşama tutunan sevimli dostumuz ‘Zift’ yeni yuvasına uğurlandı.KOCAELİ (İGFA) - ‘Yaratılanı sev, yaratandan ötürü’ anlayışının en güzel örneklerinden biri olan ve açıldığı günden bu yana birçok can dostumuzu sıcak yuvalarına kavuşturan Çayırova Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde geçtiğimiz ay tamamen zifte bulanmasına rağmen hayata tutundurulan minik köpek ‘Zift’, bugün yeni yuvasına uğurlandı.

Köpeği sokakta bulduktan sonra, Çayırova Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getiren Adem Eroloğlu ve Alper Sarıtoptaş, tedavisinin ardından tamamen sağlığına kavuşan ‘Zift’i sahiplendi.

“BU HALDE GÖRMEK BİZİ ÇOK MUTLU ETTİ”

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Eroloğlu ve Sarıtoptaş, “Zift’i öğlen vakti bulmuş ve sadece ön patisi oynarken gördük. Çayırova Belediyesi’nin böyle bir yeri olduğunu öğrendik ve buraya getirdik. Burada ekiplerin müdahalesiyle birlikte ziftten arındırıldı ve tüm tedavileri yapıldı. O günden bakınca şimdi Zift’i bu halde görmek bizi çok mutlu etti.

Çok zayıftı bıraktığımızda ve şimdi bakıyoruz baya bir kilo almış. Şimdi de iş yerimizde bizimle beraber yaşayacak ve bizlerin can dostu olacak. Bu vesile ile birlikte, böyle bir imkan sundukları için Çayırova Belediyesi’ne ve Çayırova Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi yetkililerine çok teşekkür ediyoruz.” Zift’in kaydının yapılması ve sahiplendirme evraklarının tamamlanmasının ardından, Eroloğlu ve Sarıtoptaş, minik dostumuzu yeni yuvasına götürdü.