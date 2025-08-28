Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde evlenen arkadaşına sürpriz yapmak isteyen bir grup genç, düğün salonuna "Acı Kaybımız" yazısı ve elleriyle yaptıkları tabut maketi ile girdiler.

Çamlıhemşin ilçesine bağlı Komilo köyünde Serkan ve Ayşegül çiftin hayatlarını birleştirdi. Ardeşen ilçesinde gerçekleşen düğüne ise çiftin yakınları ve sevenleri katıldı. Dans ve yöresel oyunlarla başlayan düğünde sıra geleneksel adetlerden biri olan takı törenine geçince olanlar oldu. Kendi elleriyle yaptığı tabut maketi ile salona giren damadın arkadaşları, yaptıkları şaka ile herkesi şaşırttı. Tabutun önünde ise damadın "Acı Kaybımız" yazısıyla birlikte fotoğrafını taşıyan arkadaşlarından biri ise imam kılığına girerek hüzünlü bir fon müziği ile salona girdi. Damadın arkadaşlarının yaptığı bu şaka salondaki herkesi güldürdü.