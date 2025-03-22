Önemli tarım ürünlerinden olan zeytinde bakım çalışmaları devam ederken Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, zeytinde halkalı leke hastalığına dikkat çekerek ilaçlamaların başlamasına yönelik üreticileri uyardı.

Türkiye’nin zeytin ağacı varlığı en çok illerden olan Aydın’da, üreticileri yeni sezon hazırlığı telaşı sardı. Zeytin bahçelerinde budamadan, ilaçlamaya kadar yapılan çalışmalarla yoğunluk yaşanırken Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticileri zeytinde halkalı leke hastalığı konusunda uyardı. Zeytindeki hastalıklarla mücadele çerçevesinde çalışmaların sürdüğü il genelinde yaprak dökümüne neden olan zeytin halkalı leke hastalığına karşı ilaçlama çalışmalarının en kısa zamanda başlanması gerektiği vurgulandı.

Konu ile ilgili Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada "İlimiz zeytin plantasyonlarında Zeytinde Halkalı Leke Hastalığı ile mücadele kapsamında etmenin bulaşık olduğu plantasyonlarda çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce yüzde 1 bordo bulamacı veya zeytinde ruhsatlı diğer bakırlı ilaçlarla ilaçlamaya başlanmalıdır" ifadeleri yer aldı.