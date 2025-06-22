Zeytinburnu Belediyesi tarafından bu yıl 26’ncısı düzenlenen Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali kapsamında gerçekleştirilen yemek yarışması, renkli görüntülere sahne oldu.

Zeytinburnu Belediyesi tarafından, Merkezefendi Kıraathanesi yanında kurulan stantlarda bu yıl 26’ncısı düzenlenen Geleneksel Tıp Festivali kapsamında, bitkisel temalı yemeklerin yarıştığı lezzet şöleniyle Zeytinburnu halkına unutulmaz bir akşam yaşatıldı. Saat 21.00’de başlayan yarışmada, toplam 160 yarışmacının geleneksel tariflerle hazırladığı yemekler, alanında uzman jüri üyeleri tarafından lezzet, sunum ve özgünlük kriterlerine göre değerlendirildi. Vatandaşların ilgiyle takip ettiği yarışmada, kültürel mirasın sofralara yansıması dikkat çekti. Yarışma sonunda birinci olan yarışmacıya tam altın ödülü takdim edilirken, ikinci ve üçüncü olan katılımcılar da çeşitli hediyelerle ödüllendirildi. Festival alanında kurulan stantlarda ise ziyaretçilere şifalı bitkiler ve yöresel ürünler tanıtıldı.

"Anadolu’nun zengin mutfağına dikkat çekebildiysek ne mutlu bize"

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da etkinliğe katılarak yarışmacıları tebrik etti. Programda açıklamalarda bulunan Başkan Arısoy, "26. Merkez Efendi Geleneksel Tıp Festivalimizin yemek yarışması bölümündeyiz. Bu akşam 160 yarışmacı burada yarışıyor. Jüri değerlendirme yapıyor. Ama bu yarışmanın maksadı Anadolu’nun zengin mutfağını sergilemek, buna dikkat çekmek, hanımların hünerli ellerine dikkat çekmek. Ben katılan bütün yarışmacılara teşekkür ediyorum. Bir nebze de olsa Anadolu’nun zengin mutfağına dikkat çekebildiysek ne mutlu bize" şeklinde konuştu.

Programa katılan Müzeyyen Irmak isimli vatandaş, "Ben Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi’nden katılıyorum ama aslen Mardinliyim. Bu yemeğin ismi Hariri, yöresel yemektir, ata yemeğidir. İçerisinde un var, bulgur, bir de şehriye var. Bu üçüncü katılışım" dedi.

Yarışmaya katılan İhsan İkikardeş, "Bu yarışmaya torunumun isteği ile katıldım. Bizim kaymaçinayı yöresel yemek yarışmasında tanıt dedi. Ben de olur dedim. Bu yapmış olduğunuz tatlıda yeni doğum yapmış ineğin sütünü alıyoruz, yumurtayla karıştırıp yöresel bir tatlı yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Yarışmacı Zeynep Bayram ise "Patlıcan tatlısını denemek istedim, Osmanlı’ya ait. Denemek istedim, risk almak istedim. Önceden içini soydum, sonra kaynar suya koydum, sonra şerbetini ekledim. İçini hazırladım. Kazanmak işitiyorum" dedi.