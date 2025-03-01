Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Ukrayna’nın sesinin duyulması ve ne savaş sırasında ne de sonrasında hiç kimsenin bunu unutmaması bizim için çok önemli" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal paylaşım hesabından yaptığı paylaşımda, ABD’nin başkenti Washington’daki Ukrayna Evi’nde Ukrayna toplumun temsilcileri ile bir araya geldiğini ifade etti. Zelenskiy paylaşımında, "Ukrayna’nın sesinin duyulması ve ne savaş sırasında ne de sonrasında hiç kimsenin bunu unutmaması bizim için çok önemlidir. Ukrayna halkının yalnız olmadığını, çıkarlarının dünyanın her ülkesinde, her köşesinde temsil edildiğini bilmesi önemlidir. Bu zor zamanlarda verdiğiniz destek, Ukrayna ve Ukraynalılar için gösterdiğiniz tüm çabalar, sadece diplomatik ve maddi değil, aynı zamanda siyasi ve dua yoluyla da verdiğiniz yardımlar için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.