Eskişehir’de yaşayan Samet Boyracı, 3 yaşındaki oğlu Atakan’a 1 buçuk yıldır minik motosiklet ile eğitimler verip çocuğunun, Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu gibi milli sporcu olmasını amaçlıyor. Baba ve oğlun tek hayali ise örnek aldıkları Kenan Sofuoğlu ve oğlu Zayn ile tanışmak.

Eskişehir’de yaşayan ve motosiklet kullanmayı çok seven 30 yaşındaki Samet Boyracı, bu hobisini ‘tutku’ olarak nitelendiriyor. Boyracı’nın, 3 yaşındaki oğlu Atakan Boyracı ise 1 buçuk yaşında denge bisikleti ile 2 tekere ilgi duymaya başladı. Atakan Boyracı, Kenan Sofuoğlu’nun oğlu Zayn Sofuoğlu’nun videolarını izleyerek ona hayranlık duyuyor. 1 buçuk yıldır denge ve normal bisikletle sürüş yapan Atakan’a babası, yaşına uygun motosiklet ile ekipman aldı. Atakan, babasının verdiği taktiklerle motosiklet sürmeyi öğrendi. Daha sonra 3 yaşındaki minik Atakan’a, Milli Eğitim Bakanlığı sertifikalı İleri Sürüş Eğitmeni Gürkan Güler, gönüllü olarak eğitim vermeye başladı. Gürkan Güler’in yanı sıra 222 Eskişehir Motosiklet Derneği, üyeleri de eğitim verilen parkura gelerek Atakan’la yakından ilgilendi.

Baba ve oğlun hayali Kenan Sofuoğlu ve oğlu Zayn ile motosiklet kullanmak

Kenan Sofuoğlu’nun oğlu Zayn Sofuoğlu’ndan 2 yaş küçük olan ve onun videolarını izleyerek motive olan Atakan, antrenmanlarını büyük bir hevesle sürdürüyor. Baba Samet Boyracı’nın en büyük hayali ise oğlunun motosiklet yarışçıları Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu gibi Türk bayrağını dünya çapında düzenlenen yarışmalarda dalgalandırmak. Samet Boyracı ve oğlunun bir diğer hayali ise Kenan Sofuoğlu ve oğlu Zayn ile tanışıp, motosiklet kullanmak.

Atakan Boyracı: "3 yaşındayım, motor sürmeyi çok seviyorum"

Motosiklet tutkusu hakkında konuşan Atakan Boyracı, "3 yaşındayım, motor sürmeyi çok seviyorum. Zayn’in videolarını izliyorum. Ben de motora biniyorum, sürüyorum, sonra frene basıp önünü kaldırıyorum" dedi.

Samet Boyracı: "Kendimce bir şeyler öğretmeye çalışıyorum"

Atakan’ın motosiklete başlamasıyla alakalı bilgi veren baba Samet Boyracı, "Bizden bir hastalık olarak Atakan’a geçti. Atakan 1 buçuk yaşından itibaren denge bisikletiyle iki teker tutkusuna başladı. Sonra motosiklet aldım. Motosiklette de ilk gösterdiğimde ve ilk kullanışında gayet iyiydi. Hemen hemen 1 yıldır sürüş deneyimine devam ediyor. Eğitmen değilim ama kendimce bir şeyler öğretmeye çalışıyorum. En büyük hedefimiz Kenan Sofuoğlu gibi bayrağımızı dalgalandırması" ifadelerini kullandı.

"Zayn ve Atakan’ı buluşturmak en büyük hedefimiz"

Oğlunun milli motosiklet sürücüsü olması için eğitmek istediğini belirten Samet Boyracı, "Antrenmanlarda düştüğü çok oluyor. Hiç kızmıyorum, öncelikle destek oluyorum. Zayn’ın videolarını izletiyorum, onun da düştüğü videoları gösteriyorum; onu gördüğü zaman daha çok motive oluyor. Kendisi tam bir Zayn tutkunu. Özellikle motosiklet yarışlarını ve go-kart videolarını çok izliyor. Kenan abisini, Toprak abisini, Zayn abisini örnek alıyor olması benim için çok güzel bir şey. Zayn ile arasında 2 yaş var. Bir gün Allah nasip ederse Zayn ve Atakan’ı buluşturup, bir araya getirmek en büyük hedefimiz. Tabii ki Kenan Sofuoğlu’yla da tanışmak istiyoruz. Kendisinin dünya şampiyonasındaki bütün videolarını izledik" diye konuştu.

Gürkan Güler: "Zayn’a rakip çıkarmayı düşünüyoruz"

Atakan’a eğitim veren Milli Eğitim Bakanlığı sertifikalı İleri Sürüş Eğitmeni Gürkan Güler ise şöyle konuştu:

"Atakan motosiklet sporlarına daha yatkın. 3 yaşında olması çok ilgimi çekti, sürüş videolarını da izledim, sonra bir şekilde babasına ulaştık. 222 Eskişehir Motosiklet Derneği olarak, Milli Eğitim Bakanlığı ve il müdürlüğümüzün destekleriyle Atakan’la ilgilenmeye karar verdik. Kenan Sofuoğlu’nun oğlu Zayn’a rakip çıkarmayı düşünüyoruz. Kendisine sesleniyoruz, ‘Eskişehir’den Atakan isminde bir kardeşin geliyor, pistleri onunla paylaşmanı istiyoruz.’ Tabii ki Samet Bey’e de çok teşekkür ediyoruz, söz veriyoruz ki Atakan çok başarılı olacak."