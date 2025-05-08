Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte fırınlara yönelik baca denetimlerini yoğunlaştırdı. Özellikle yaz aylarında vatandaşların balkon, bahçe ve teraslarda daha fazla vakit geçirmesi nedeniyle hava kalitesinin korunması amacıyla bu denetimlerin artırıldığı belirtildi.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda, hava kirliliğinin önlenmesi ve vatandaşların sağlığının korunması için pide fırınlarında baca denetimleri sıklaştırıldı. Ekipler, baca tertibatı yetersiz olan ve çevreye zarar veren fırınları tespit ederek, kurallara uymayan işletmelere uyarılarda bulundu.

Denetimler sırasında, kriterlere uymayan işletmelere ise yasal işlem uygulandı. Belediye yetkilileri, fırın işletmecilerine baca sistemlerinin düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiğini hatırlatarak, çevre sağlığını tehdit eden her türlü ihlalin önlenmesi adına çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün, vatandaşların sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamalarını sağlamak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdüreceği belirtildi.