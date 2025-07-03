Körfez Belediyesi, zabıta ekiplerinin vatandaşla olan iletişimde daha etkili ve çözüm odaklı yaklaşım sergilemesi amacıyla eğitim programı düzenlendi.

Körfez Belediyesi, hizmet içi eğitimlerle personel kalitesini artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Zabıta Müdürlüğü personeline yönelik 3 gün süren kapsamlı eğitim programı gerçekleştirildi. Belediye meclis salonunda düzenlenen eğitime, Körfez Belediyesi zabıta ekipleri katıldı. İnsan kaynakları ve eğitim müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen programda; zabıta görevleri, kanun uygulamaları, yönetmelikler ve mevzuat hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı. Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç ve Prof. Dr. Azize Serap Tunçer çevrim içi olarak katılarak katkı sunduğu eğitimde; zabıta yönetmeliği, zabıta personelinin özlük ve mali hakları, belediye para cezaları ve uygulamaları, işyeri açma ve çalışma ruhsatları, belediyenin denetim görevleri ile kabahatler kanunu gibi birçok konuda bilgiler aktarıldı.

Zabıta ekiplerinin vatandaşla olan iletişimde daha etkili ve çözüm odaklı yaklaşım sergilemesi amacıyla düzenlenen bu eğitimle, ekiplerin görev bilinci ve mevzuat bilgisi güçlendirildi. Körfez Belediyesi, bu tür eğitimlerle hem kurumsal kapasiteyi artırmayı hem de vatandaş memnuniyetini en üst seviyeye taşımayı hedefliyor.