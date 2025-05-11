İzmir Büyükşehir Belediyesi Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezleri, Anneler Günü etkinliklerinde anne ve çocuklara unutulmaz anlar yaşattı. Anneler çocuklarıyla birlikte oyun oynadı, yoga yaptı, dans etti, boyama yaptı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN AŞ bünyesindeki Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezleri Anneler Günü’nü eğlenceli ve renkli etkinliklerle kutladı. Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezlerindeki etkinliklerde çocuklarıyla birlikte oyun oynayan, yoga yapan, dans eden, boyama yapan anneler duygusal anlar da yaşadı. Bu etkinliklerden birinde Yuvamız İzmir Ataşehir Çocuk Etkinlik Merkezi’nde çocuklar ve anneleri yoga eşliğinde “Sevgi Müzesi” yolculuğuna çıktı. Çocuklar, yolculuk sonunda ulaştıkları müzede resim olmayınca annelerinin giydikleri beyaz tişörtlerinin arkasına resim yaptı. Müzenin olmayan görsellerini annelerinin tişörtlerine çizdikleri resimlerle tamamlayan çocuklar, çizdiklerini anlatıp duygularını söyleyince annelerin gözleri doldu.

HEM EĞLENDİLER HEM DUYGULANDILAR

Etkinliğe katılan anneler, çocuklarıyla böyle özel bir zamanı yaşadıkları için çok mutlu olduklarını dile getirdi. Anneler, çocuklarına bol bol sarılarak, yoga sayesinde onların kalp atışlarını dinleyerek geçirdikleri Anneler Günü etkinliği için Yuvamız İzmir yetkililerine ve merkezin eğitmenlerine teşekkür etti.

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ VURGUSU

İzmir’de Kiraz’dan Dikili’ye toplam 20 merkezde 36-66 aylık çocuklara hizmet veren Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezlerinin eğitmenleri, “Eşit başlangıç, parlak bir gelecek” mottosuyla kendine güvenen, hayal kuran, özgür çocuklar yetiştirmek için pek çok etkinlik düzenliyor. Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezleri Müdürü Eda Kaygusuz, “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay’ın talimatıyla yeni merkezler açıyor, daha çok çocuğumuza ulaşıyoruz. Her çocuğun eşit bir gelecek hak ettiği bilinciyle eğitimde fırsat eşitliği sağlamaya devam ediyoruz. Kaliteli ve güvenilir merkezlerimiz ve bütçe dostu fiyatlarımızla anne ve babaları mutlu etmeyi sürdürüyoruz. Merkezlerimize gelen yaş gruplarının anneleri ile olan sıkı bağlarını biliyoruz. Her gün annelerinden ayrılarak güne devam ettikleri merkezlerimizde bir gün de onlarla zaman geçirmelerini sağlamak için çeşitli etkinlikler yaptık. Annelere çocuklarıyla birlikte geçirdikleri özel anlar yaşatabildiysek ne mutlu bize” dedi.