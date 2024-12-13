AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "2000’li yılların başında ülkemizde yaşayan bir kişinin milli geliri 3 bin 400 dolar civarındayken, 2024’ün Türkiye’sinde bu rakam 14 bin dolar seviyesine geldi" dedi.

Yılmaz, partisinin Karaman İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra tüm belediyeleri ziyaret ederek gelecek planlamaları yaptıklarını söyledi.

Türkiye’nin yıllar içinde gösterdiği gelişimle dünyanın 17’nci büyük ekonomisi olduğunu vurgulayan Yılmaz, "2000’li yılların başında ülkemizde yaşayan bir kişiye düşen milli gelir 3 bin 400 dolar civarındaydı. 2024’ün Türkiye’sinde bu rakam 14 bin dolar seviyesi geldi. Allah’ın izniyle önümüzdeki birkaç yıl içerisinde kişi başına düşen milli gelir 20 bin dolarlar seviyesine gelecek. Dünyanın 10 büyük ekonomisi içerisinde olma yönünde hızla ilerliyoruz. Şu anda dünyanın 17’nci büyük ekonomisi halindeyiz. Küçümsemeyin, dünyada 193 ülke var. Bugün bu seviyelere ulaşmamız daha iyi çalışan, hakkı hukuku gözeten, helali haramı gözeten, gayretli, çalışkan AK Parti kadrolarının, AK Parti siyasetinin ve inanılmaz bir enerjiyle ülkesine sevdalı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde oldu" dedi.

AK Parti’nin belediyecilik anlayışında insanların hayatına katkı sağlamak ve hayır duası almak olduğunu aktaran Yılmaz, 31 Mart seçimlerinde kaybedilen şehirlerde böyle bir anlayışın devam ettirilmediğini savunarak, şöyle konuştu:

"Siyasi mücadelemizin 2 bacağı var. Birisi merkezi hükümetimizin yaptığı hizmetler. Bir diğeri de yerel yönetimlerin yaptığı hizmetler. Kardeşlerim, 31 Mart 2024 seçiminde kaybettiğimiz şehirler var. Bu şehirlerdeki kişilerin nelerle meşgul olduklarına da bakıyoruz. Bizim titizliğimiz gibi bir titizlik, bir gayret, bir çaba yok. Söylediklerine bakmayın. Bizim insanımız bunu çok iyi görüyor. Ülkemiz zaten siyasetçinin konuştuğuna değil, yaptığına bakar. Milletimiz bizim sicil amirimiz. Bizim sicilimizi tutar. Türkiye’de AK Parti’yle yönetilmeyen belediyelerin nelerle meşgul olduğunu sorun, soruşturun. Ankara Büyükşehir ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinin nelerle uğraştıklarına bakın."

Muhalefet belediyelerinin konser harcamalarına ilişkin Yılmaz, "Ankara Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz 5 senede 2 milyar 129 milyon 590 bin lirayı konserlere harcamış. Bu parayı da kendilerinin seçim kampanyalarını organize eden firmalara vermişler. Sanatçılara 2 milyon, 3 milyon, 5 milyon para veriliyor. Bu kadar para sanatçıya vermekle harcanmaz. Başka kanallara başka niyetlerle harcanıyor. İstanbul da aynı. İstanbul’da inanılmaz oranda, daha büyük masraflarla, daha büyük harcamalar yapılmış bu konser denen etkinliklerle ilgili. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu geçtiğimiz 5 sene içerisinde 13 milyar lirayı konserlere harcamış. Yazık günah. Bu bizim milletimizin parası. Ülkemizin insanı vergi veriyor. Bu vergiler yerelde ve merkezi hükümetin yapacağı hizmetlerde kullanılsın diye veriliyor. Bu paraları da bunlar buralarda harcıyorlar" ifadelerini kullandı.

Toplantıya, AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, AK Parti İl Başkanı Murat Öztürk, ilçe ve belde belediye başkanları ile partililer katıldı.