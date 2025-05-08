Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Denizli Yurtlarında kalan kız öğrencilere yönelik farklı sektörlerin öncü firmalarıyla kariyer fuarı gerçekleşti. Sosyal Tesis önünde kurulan stantlarda öğrencilerin staj dönemi ve mezuniyet sonrası kariyer planlamaları hakkında firma temsilcileri tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.

Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı GSB Öğrenci Yurtlarında çok anlamlı bir proje gerçekleşti. "Genç Kadınların Sektörün Öncü Firmalarıyla Buluşması" adlı projenin koordinatörü Pamukkale Üniversitesi İşletme Bölümü 4. Sınıf öğrencisi Meryem Semay Aydın, "Proje ile genç öğrenci arkadaşlarımız iş dünyasına dair ilk temaslarını kurma fırsatı buldu. Stantlarda birbirinden değerli firmaların temsilcileri öğrencilere staj imkanları, mezuniyet sonrası kariyer planlaması ve sektörel beklentiler hakkında bilgi verdi. Destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

GSB Denizli Yurtları öğrencilerine yönelik anlamlı bir projeye imza atan ve öğrencilerle farklı sektör yetkililerini buluşturan genç girişimci Meryem Semay Aydın’ı kutlayan Gençlik Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan plaket takdiminde bulundu. Gerçekleşen etkinlik sayesinde öğrencilerin kariyer planlamalarına destek olma ve onları iş dünyasının dinamikleriyle tanıştırmanın amaçlandığını belirten Erdoğan, yurtlarda bu tür programların ilerleyen dönemlerde farklı içeriklerle devam edeceğini ifade etti.