Mersin'e yurt dışından giriş yapan bir tıra düzenlenen operasyonda 223 kilo uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yaptığı tespit edilen bir tırı takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından gerçekleştirilen operasyonda tır durduruldu. Tır içerisinde yapılan aramada 325 paket halinde 223 kilogram skunk maddesi ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

'Çalışmalarımız aralıksız devam edecektir'

Mersin Valiliğinden operasyonla ilgili yapılan açıklamada, 'İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz tarafından suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen hassas, titiz ve takipli çalışmalar neticesinde yurt dışından ülkemize giriş yapan bir tıra yapılan operasyonda 325 paket halinde 223 kilogram ağırlığında skunk maddesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. Mersin'imizin huzurunu ve güvenliğini daim kılmak için çalışmalarımız aralıksız devam edecektir' denildi.