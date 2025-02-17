Adana’nın Yüreğir ilçesinde polis ekipleri tarafından vatandaşların güvenliği için kentin 6 noktasında ‘Huzur’ uygulaması düzenlendi.

Adana Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, 15 Şubat’ta kent genelinde ‘Huzur’ uygulaması başlattı. Bu çerçevede Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü, kentin 6 farklı bölgesinde 95 polis ile ‘Huzur’ uygulaması düzenledi. Uygulamada trafikteki araçlar kontrol edilerek, şüpheli görülen kişilerin kimlik bilgileri sorgulandı.

Yetkililer, uygulamaların vatandaşın huzuru ve güvenliği için her gün yapılacağını belirttiler.