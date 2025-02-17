Adana’nın Yüreğir ilçesinde polis ekipleri tarafından vatandaşların güvenliği için kentin 6 noktasında ‘Huzur’ uygulaması düzenlendi.
Adana Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, 15 Şubat’ta kent genelinde ‘Huzur’ uygulaması başlattı. Bu çerçevede Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü, kentin 6 farklı bölgesinde 95 polis ile ‘Huzur’ uygulaması düzenledi. Uygulamada trafikteki araçlar kontrol edilerek, şüpheli görülen kişilerin kimlik bilgileri sorgulandı.
Yetkililer, uygulamaların vatandaşın huzuru ve güvenliği için her gün yapılacağını belirttiler.
Kaynak: iha