Adana’da Yüreğir’de polis ekipleri son bir haftada içinde yaptığı çalışmalarla 22 ruhsatsız silah ele geçirdi, çeşitli suçlardan aranan 49 şahsı da yakaladı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı araştırma ve devriye ekipleri son bir hafta içerisinde yaptığı çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 49 şahsı yakaladı. Asayiş yönünden yapılan uygulamalarda ise 19 tabanca olmak üzere toplam 22 silah, 150 adet mermi, 231 gram uyuşturucu madde, 200 adet uyuşturucu hap, bin 313 paket kaçak sigara ve 7 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Trafik yönünde yapılan denetimlerde ise 104 araca 1 milyon 93 bin 769 TL para cezası kesildiği bildirildi.