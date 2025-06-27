Yunusemre Belediyesi vatandaşın huzurlu ve sağlıklı bir ortamda yaşaması amacıyla ilçede bulunan mahallelerde yer alan park ve bahçelerde kapsamlı bakım, onarım ve tamir çalışması başlattı.

Yunusemre Belediyesi ilçede yer alan mahallelerde kapsamlı olarak park ve bahçe bakım çalışması gerçekleştiriyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla birlikte mahallelerde bulunan kaldırımlarda ot temizleme, çim biçme ve ağaç budama yapılıyor.

Oyun gruplarında tamir ve bakım çalışması yapan ekipler, yaklaşık bir ay sürmesi beklenen çalışmalarla her gün farklı bir mahallede detaylı çalışmada bulunmayı hedefliyor. Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ve emeği geçenlere teşekkür etti.