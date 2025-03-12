Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Osmancalı Mahallesi’nde kilitli parke taşı döşeme çalışması yaptı.

Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin çehresini güzelleştirmeye devam ediyor. Yol yapım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda Osmancalı Mahallesi’nde kilitli parke taşı döşeme çalışması gerçekleştirdi. Yol düzenleme çalışmalarının belirli bir program çerçevesinde devam edeceğini vurgulayan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, ilçe genelinde ulaşım konforunu artırmayı hedeflediklerini belirtti. Balaban, "Vatandaşlarımıza modern bir ilçe oluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yol düzenleme, parke taşı döşeme ve altyapı iyileştirme çalışmalarımız belirli bir program dahilinde devam edecek" diye konuştu.